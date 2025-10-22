Milan di Allegri da Scudetto? Sì, ma con questi due colpi

Athekame alternativa valida?

Resta da capire se Athekame può essere una valida alternativa a Saelemaekers in un ruolo fondamentale nell’economia di un 3-5-2: in tal senso decisivi saranno i prossimi mesi per testare, pure in allenamento, se il ragazzo è già pronto per essere considerato a tutti gli effetti un giocatore da Milan e, per di più, in un Milan che potrebbe ritrovarsi in lotta per lo scudetto. Nel limbo restano invece possibili considerazioni sull’attacco perché, per ragioni di forza maggiore (prima l’infortunio di Leao, ora quello di Pulisic) Allegri non ha mai avuto tutta l’artiglieria a disposizione (al mazzo va aggiunto pure Nkunku, vittima anche lui di un inizio di stagione travagliato). Non è quindi dato a sapersi se l’allenatore avrà necessità di avere un’altra punta pesante oltre a Gimenez oppure se si farà bastare gli uomini che ha, ovviando con tecnica e velocità la mancanza di chili in mezzo all’area qualora dovesse mancare il messicano.