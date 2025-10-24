Milan, con Modric sognare è possibile: ora lo Scudetto non è più un tabù

MILANO - Luka Modric sa come si guida una macchina in costante evoluzione che ha come obiettivo, seppur non dichiarato pubblicamente, quello di rimanere in lotta per lo scudetto fino alla fine della stagione. Perché se in conferenza Massimiliano Allegri non nomina mai il tricolore , indicando settimanalmente il ritorno in Champions League come lo step da dover raggiungere obbligatoriamente, dentro Milanello c’è la volontà di provarci, di arrivare in primavera agganciati ai vagoni di testa del treno del campionato per poi giocarsela. Non è facile, la concorrenza è forte e altrettanto assetata di vittoria, ma la mentalità vincente che ha portato Modric dentro lo spogliatoio del Milan è stato un antidoto potente alla depressione che si era installata nelle menti e nelle mura di Milanello lo scorso anno.

Modric e l'intesa con Allegri: ora la Milano rossonera crede nello scudetto

Il campione croato, fin dal primo giorno, ha dato l’esempio di come si debba lavorare per poter arrivare a competere per vincere e il suo inserimento immediato nel sistema operativo milanista ha portato un aggiornamento potente a tutto l’ambiente. Con Allegri, poi, è scoccata subito la scintilla perché, si sa, tra vincenti è così, ci si annusa e ci si riconosce subito. I due si erano sfiorati nel 2021, quando Max fu ad un passo dal firmare con il Real Madrid ma poi optò per il “no” aprendo così la strada al ritorno di Carlo Ancelotti sulla panchina delle merengues. Ebbene, oggi come allora, Modric era il cardine portante della squadra nella quale gioca. Certo, con un’età anagrafica diversa e con ambizioni - specialmente europee - diverse, ma la voglia di vincere e di mettere trofei nella sua bacheca non manca. E nella recente intervista al Tg1, Luka ha confermato come sia arrivato al Milan per vincere titoli. Una sana ossessione per la vittoria che sta contagiando tutti dentro la squadra così come è evidente il suo apporto nella crescita globale del gruppo e lo stimolo che sta dando singolarmente a tutti i compagni.

Modric è il nuovo leader dello spogliatoio del Milan: così si è preso i rossoneri

Non è un caso che Rafael Leao, nel post Milan-Fiorentina, abbia speso parole al miele per Modric dicendo: "Quando è arrivato a Milanello, mi ha dato un abbraccio e mi ha detto che voleva aiutarmi. Giocare con questi calciatori aiuta a crescere, sono molto contento: mi darà tanti assist per portare avanti il Milan". E lo stesso portoghese, che è una delle anime allegre dello spogliatoio, si mette sull’attenti quando Modric prende la parola o indica la via in allenamento. Una forma di rispetto totale che ricorda quanto accadde tra lo stesso Leao e Zlatan Ibrahimovic quando lo svedese tornò in rossonero nel gennaio 2020. In quell’occasione, Ibra si prese Rafa sotto la sua ala per disciplinarlo, oggi Modric sta facendo lo stesso, ma con una versione evoluta di Leao che, allo stesso modo di Zlatan, vuole spingere verso nuovi e inesplorati confini. Questa sera, contro il Pisa, sia Modric sia Leao saranno tra gli uomini principali sui quali si baserà il tentativo del Milan di provare un piccolo scatto sulla coppia Napoli-inter, che si sfidano sabato al “Maradona”. Allegri, nell’allenamento di ieri, ha avuto il definitivo nulla osta sulla convocazione di Chrisopher Nkunku mentre non ce la fa Loftus-Cheek così come non ci sarà Estupinan, che potrebbe però rientrare in gruppo in vista di Atalanta-Milan di martedì.