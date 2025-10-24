MILANO - Dopo il pari contro il Pisa , Massimiliano Allegri ha analizzato così il match di San Siro ai microfoni di Sky: "Stasera abbiamo sbagliato. Una volta in vantaggio dovevamo chiudere sul 2-0 e non lo abbiamo fatto. Allo stesso momento eravamo molto lunghi e il Pisa ci ha costretti a fare questo lavoro con le palle lunghe. Gli ultimi 5' ci dimostrano che si possono fare tante azioni in poco tempo, ma allo stesso tempo non si deve perdere la testa. Nel finale è stato bravo Pavlovic perché rischiavamo di compromettere tutto".

La serenità del forte

Allegri prosegue: "Bisogna crescere e capire i momenti della partita, questa sera bisognava farlo. Una volta in vantaggio dovevamo essere più lucidi mantenendo il possesso nel loro campo che ci avrebbe permesso di lavorare meglio sulle preventive. Il Pisa ha fatto la sua buona partita e ha sfruttato le nostre pecche. Quando ci siamo allungati abbiamo iniziato a fare anda e rianda. Dopo l'1-0 potevamo fare il 2-0, situazioni dove dovevamo essere più lucidi. Dobbiamo continuare a lavorare e migliorare per crescere. I difettucci li abbiamo avuti perché dopo l'1-0 dovevamo avere quella che io chiamo la serenità del forte. Vai in vantaggio e devi capire che puoi fare un secondo gol senza concedere niente. Abbiamo avuto occasioni, ma la gestione degli ultimi cinque minuti ci deve far capire che non bisogna buttare al vento un pareggio buttandosi tutti in avanti, è una cosa folle. Alla fine sarà un punto pesante per il nostro obiettivo". Sulla rete del momentaneo sorpasso Pisa: "Al gol di Nzola ci siamo fatti trovare impreparati, al di là del fallo. Non abbiamo perso ed è una cosa positiva, ci servirà per migliorare".

"Due punti persi, ma sarà un punto importante"

A Dazn, il tecnico del Milan continua a commentare il match: "Sui calci piazzati sapevamo che loro erano forti e abbiamo provato altre soluzioni. Ci tenevamo a vincere ma è una partita che abbiamo recuperato e ci porterà dei vantaggi. I primi 10 minuti del secondo come i primi contro la Fiorentina, bisognava avere più cattiveria per chiuderla. Una volta che pareggi nel finale non puoi concedere occasioni dove è stato bravo Pavlovic. Siamo bravi e su altre cose meno bravi". Sui singoli: "Rafa ha fatto una bella partita, più è nel vivo del gioco e meglio è. Con Gimenez si sono mossi bene, peccato per l'occasione del 2-1. Rigore arrivato su un tiro innocuo, ma vabbè". Poi chiude: "Percorso di crescita, di ragazzi con poche partite giocate nel Milan, Bartesaghi si è confermato, De Winter ha fatto una buona partita, Athekame sta crescendo e ha buone qualità. Quando esci da queste partite sei dispiaciuto per i due punti persi, ma alla fine dell'anno sarà un punto importante".