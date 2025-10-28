Allegri: “Perché ho tolto Leao. Milan, tocca stringere i denti”

BERGAMO - Secondo pareggio consecutivo per il Milan che dopo il 2-2 del Meazza contro il Pisa non riesce ad andare oltre l' 1-1 alla New Balance Arena contro l'Atalanta . Ai rossoneri non basta la rete di Samuele Ricci al 4': Lookman ritrova il gol dopo oltre 5 mesi (l'ultimo sigillo del nigeriano risaliva al 12 maggio nel 2-1 contro la Roma valido per la 36ª giornata dello scorso campionato) e firma il punteggio finale. Il Diavolo aggancia momentaneamente la Roma al secondo posto in classifica a quota 18 - i giallorossi affronteranno domani il Parma all'Olimpico - e nel prossimo turno ospiterà a San Siro proprio i capitolini di Gian Piero Gasperini (domenica 2 novembre alle ore 20.45). "Abbiamo qualche infortunato, ma la squadra sta facendo bene. Nel primo tempo siamo stati costretti a difenderci dopo il gol perché abbiamo sbagliato tanto tecnicamente, poi anche meriti all'Atalanta. Nel secondo abbiamo avuto delle occasioni e fatte scelte sbagliate negli ultimi 30 metri, dobbiamo essere più convinti in quello che facciamo. I ragazzi devono essere contenti di quanto fatto a Bergamo, allunghiamo la striscia positiva e domenica ci aspetta una grande gara", il commento di Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn nel postpartita.

Milan, Allegri sul motivo del cambio di Leao

"Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio e loro non potevano tenere quella pressione - continua -. Bisogna migliorare la percentuale realizzativa e la precisione nei passaggi". Sulla sostituzione di Leao, che ha lasciato il campo a Nkunku in avvio di ripresa, il tecnico livornese chiarisce: "Ha avuto un problema sull'anca, a fine primo tempo non stava benissimo e, visto che non riusciva a scattare, l'ho tolto. Leao e Gimenez in dubbio per la Roma? Quella di Gimenez è una botta, Leao non dovrebbe essere niente di che. Con la Roma ci dovrebbe essere anche Estupinan, in questi 10 giorni prima della sosta dobbiamo stringere i denti". Sulle prestazione dei singoli commenta: "Loftus-Cheek ha fatto 20 minuti straordinari, ma dovevamo fare gol sulle varie situazioni create e nel secondo tempo abbiamo subito solo un tiro. Gimenez deve stare tranquillo, lavora per la squadra e i gol arriveranno".