Milan, Leao è recuperato: il peso dell’attacco su di lui  

MILANO - Rafa Leão c’è . Il portoghese è tornato a lavorare in gruppo ed è da considerarsi recuperato in vista del match di domani sera contro la Roma . Leão ha superato il fastidioso problema all’anca che ne aveva limitato l’abituale pericolosità nell’ultima uscita del Milan a Bergamo contro l’Atalanta. Tant’è che Allegri lo aveva sostituito all’intervallo (la sua prova non è stata positiva), inserendo Nkunku, per poi spiegare nel post partita che Rafa era appunto alle prese con un’infiammazione all’anca. Tutto risolto, però: dopo aver lavorato a parte giovedì, il fatto che ieri il giocatore sia già rientrato in gruppo fa prevedere che contro i giallorossi Leao sia pronto a rimettersi la maglia rossonera dal primo minuto davanti al pubblico di casa. Con l’obiettivo di centrare una terna sulla stessa riga, a mo di tombola natalizia.

Leao e il fattore Meazza

L’attaccante potrebbe infatti segnare per la terza partita di seguito a San Siro. Dopo la doppietta contro la Fiorentina e il gol rifilato al Pisa, il digiuno contro l’Atalanta ha fatto saltare la possibilità che Leão facesse gol per tre partite di fila, ma restano in tutte le chance di centrare il tris in casa, se domani sera il portoghese timbrerà il cartellino. Del resto, l’attacco milanista potrebbe poggiare tutto (o quasi) sulle sue spalle. Considerate le assenze, Rafa rischia di essere l’unico attaccante di razza nell’undici di partenza scelto da Massimiliano Allegri. La rifinitura di oggi servirà infatti a capire se ci saranno possibilità per Nkunku di essere schierato dal primo minuto, oppure se Allegri deciderà di tenere il francese in panchina per giocarselo in corsa.

Milan, le ultime in vista della Roma

Pulisic e Gimenez sono infatti indisponibili, così come Rabiot e Tomori. Si sono invece rivisti in gruppo ieri sia Estupiñán che Jashari. L’ex Brighton andrà con ogni probabilità in panchina, mentre per quanto riguarda Jashari Allegri deciderà dopo l’allenamento di oggi se portare lo svizzero in panchina per fargli respirare l’ambiente di San Siro, oppure se dopo tre mesi di stop è il caso di lasciarlo ancora tranquillo. Guardando infine al mercato di gennaio, ieri sono state raccolte da Milan Press le dichiarazioni di Martín Guastadisegno, l’agente di Joaquín Panichelli, attaccante dello Strasburgo finito nel mirino del Milan. "Non ci sono stati contatti, ma è un nome che il Milan segue da tempo e ho un grande rapporto con Furlani e Moncada".