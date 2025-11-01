Milan-Roma, parte il conto alla rovescia: il big match in chiaro e gratis in esclusiva su Dazn

Ma l’atmosfera si accenderà già alle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Andrea Marinozzi, ultimissimo innesto nella squadra di Dazn, e Federica Zille e continuerà fino al post con analisi e approfondimenti. In collegamento da San Siro anche un momento speciale con tre star dell’Ufc (Ultimate Fighting Championship), per un incontro inedito tra il mondo del calcio e quello degli sport da combattimento: Alex Pereira, campione mondiale dei pesi massimi leggeri e icona delle arti marziali miste; Diego Lopes, astro nascente della divisione featherweight e Nina Drama, content creator e volto di riferimento per la community internazionale del fighting.
COME REGISTRARSI GRATUITAMENTE SU DAZN
Dopo aver semplicemente inserito il proprio indirizzo e-mail, i tifosi potranno dunque sintonizzarsi su Dazn per seguire la diretta senza abbonamento, sulla propria tv o sul proprio smartphone. Come registrarsi da desktop/mobile.
Vai su Dazn.com, clicca sull'immagine del match Milan – Roma in evidenza in home page e "Registrati Gratis"; successivamente, inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita.Come registrarsi da Smart TV.
In avvicinamento al match, apri l’app Dazn dalla tua tv, clicca su “Guarda Gratis”, inquadra il QR Code con lo smartphone e inserisci la tua e-mail per vedere la partita, incluso tutto l’intrattenimento pre e postpartita. Qualora la propria televisione non supportasse la registrazione tramite QR Code basterà registrarsi da desktop/mobile.
Per fruire della miglior esperienza, si consiglia di registrarsi in anticipo, di scaricare e aggiornare l’app Dazn e di sintonizzarsi alla partita il prima possibile. Per chi è già abbonato a Dazn non cambierà nulla e potrà accedere in qualsiasi momento, mentre la visione in diretta in modalità gratuita delle partite di Serie A Enilive da parte di account senza abbonamento Dazn, invece, sarà possibile fino a un massimo di circa 2 milioni di utenti.