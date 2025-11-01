Milan-Roma, parte il conto alla rovescia: il big match in chiaro e gratis in esclusiva su Dazn

- L’attesa è finita: la Serie A sta per tornare in chiaro su Dazn. Domani alle 20:45, il grande calcio torna protagonista con Milan–Roma, la prima partita della stagione 2025/26 visibile gratuitamente e senza abbonamento solo su Dazn. Una sfida ad alta intensità tra due squadre in piena corsa nei vertici della classifica, pronte a darsi battaglia in un San Siro gremito e carico di energia. Dazn racconterà ogni istante del big match, accompagnato dalla voce di Pierluigie dal commento tecnico di Emanuele

Ma l’atmosfera si accenderà già alle 19:30 con Fuoriclasse, lo show della domenica condotto da Diletta Leotta insieme a Massimo Ambrosini, Andrea Stramaccioni, Andrea Marinozzi, ultimissimo innesto nella squadra di Dazn, e Federica Zille e continuerà fino al post con analisi e approfondimenti. In collegamento da San Siro anche un momento speciale con tre star dell’Ufc (Ultimate Fighting Championship), per un incontro inedito tra il mondo del calcio e quello degli sport da combattimento: Alex Pereira, campione mondiale dei pesi massimi leggeri e icona delle arti marziali miste; Diego Lopes, astro nascente della divisione featherweight e Nina Drama, content creator e volto di riferimento per la community internazionale del fighting.