Pulisic tra due fuochi: il Milan lo contende agli Usa dopo l'infortunio. E cosa filtra sul rinnovo

Si avvicina la sosta per le nazionali e il focus dell’ambiente milanista è concentrato su due giocatori in particolare ovvero Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono tornati dagli impegni con Francia e Stati Uniti con il simbolo dell’infermeria accanto al nome e soltanto in questi giorni torneranno ad allenarsi in gruppo. Pulisic è quello più avanti dei due, tanto è vero che potrebbe anche finire nella lista dei convocati per la trasferta di sabato sera contro il Parma anche se ieri, esattamente come Rabiot e Gimenez, ha proseguito il suo lavoro personalizzato propedeutico al ritorno a disposizione. Ma qui nasce la grande domanda: verrà convocato o no con la nazionale a stelle e strisce? Il Milan e la federazione americana stanno intrattenendo ancora dei dialoghi per trovare una soluzione, anche perché la gestione di Pulisic da parte di Mauricio Pochettino ha fatto imbufalire tutti, tra Milanello e Casa Milan. La sensazione è che si dovrebbe arrivare a breve ad un accordo, con l’ambiente rossonero che spera di poter tenere in Italia il giocatore per farlo lavorare ulteriormente in vista del derby del prossimo 23 novembre, che sarà proprio la partita che farà ripartire - senza più soste fino a marzo - il campionato italiano.