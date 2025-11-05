Pulisic tra due fuochi: il Milan lo contende agli Usa dopo l'infortunio. E cosa filtra sul rinnovo

Si avvicina la sosta per le nazionali e il focus dell’ambiente milanista è concentrato su due giocatori in particolare ovvero Adrien Rabiot e Christian Pulisic. Entrambi sono tornati dagli impegni con Francia e Stati Uniti con il simbolo dell’infermeria accanto al nome e soltanto in questi giorni torneranno ad allenarsi in gruppo. Pulisic è quello più avanti dei due, tanto è vero che potrebbe anche finire nella lista dei convocati per la trasferta di sabato sera contro il Parma anche se ieri, esattamente come Rabiot e Gimenez, ha proseguito il suo lavoro personalizzato propedeutico al ritorno a disposizione. Ma qui nasce la grande domanda: verrà convocato o no con la nazionale a stelle e strisce? Il Milan e la federazione americana stanno intrattenendo ancora dei dialoghi per trovare una soluzione, anche perché la gestione di Pulisic da parte di Mauricio Pochettino ha fatto imbufalire tutti, tra Milanello e Casa Milan. La sensazione è che si dovrebbe arrivare a breve ad un accordo, con l’ambiente rossonero che spera di poter tenere in Italia il giocatore per farlo lavorare ulteriormente in vista del derby del prossimo 23 novembre, che sarà proprio la partita che farà ripartire - senza più soste fino a marzo - il campionato italiano.
Pulisic, il Milan e il precedente della Gold Cup
Ma dall’altro lato c’è una sempre e più crescente pressione da parte dell’ambiente statunitense verso una convocazione di Pulisic per le due amichevoli contro il Paraguay (sabato 15 alle 23 ora italiana al Subaru Park di Chester, Pennsylvania) e contro l’Uruguay quattro giorni dopo (all’1 italiana, al Raymond James Stadium di Tampa, Florida). Due partite che di amichevole avranno ben poco e che il Milan vuole provare a non far giocare a Pulisic che, nell’opinione pubblica statunitense, viene visto come quello che si è chiamato fuori dalla Gold Cup dell’ultima estate poiché arrivato stremato dopo i tantissimi minuti giocati con il Milan nella stagione 2024-25. Pulisic, dal canto suo, tiene molto alla maglia della nazionale e si trova tra due fuochi.
Rinnovo Pulisic: prossimi mesi decisivi
Nelle prossime ore se ne capirà di più sulla contesa in atto tra club e federazione americana per non farlo partire. Anche perché tenere Pulisic a Milanello, secondo la visione milanista della storia, vorrebbe poter dire altri dieci giorni di lavoro intensivo, dove potrebbe anche essere organizzata un’amichevole per testarlo (come disse Allegri in una delle ultime conferenze stampa quando venne interrogato sul tema). Staremo a vedere così come è ipotizzabile che nel corso dei prossimi mesi si riaprano i tavoli di contrattazione per il suo contratto. Un anno fa, di questi tempi, l’accordo era in via di definizione ma i risultati sportivi e il caos societario portarono Pulisic – che non gradì nemmeno le indiscrezioni di stampa sul tema rinnovo – a voler capire l’andamento dei fatti. Che rispetto a un anno fa, sono decisamente cambiati in meglio.
