Gimenez annuncia: "Da mesi gioco con un infortunio alla caviglia. È arrivato il momento di fermarmi"

"Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo". E' il messaggio via social lanciato dall'attaccante del Milan Santiago Gimenez per rispondere alla critiche sul suo rendimento in questo inizio di stagione. "Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi", ha aggiunto. "Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!", ha concluso Gimenez rivolto ai suoi tifosi.
Il Milan si prepara per Parma
Nei prossimi giorni si capiranno le condizioni anche di Pulisic e Rabiot. Lo statunitense dovrebbe tornare a disposizione per Parma, mentre il francese potrebbe essere tenuto fuori per non correre rischi. Il valore aggiunto dell'ultimo periodo dei rossoneri è proprio quello di aver ottenuto ottimi risultati pur con numerose assenze, e tutte di giocatori particolarmente importanti. Basti pensare che il Milan non perde da almeno nove match di fila (con sei vittorie e tre pareggi) per la prima volta dal periodo tra dicembre 2023 e febbraio 2024 (sette vittorie e due pareggi). La squadra di Allegri, inoltre, ha vinto quattro delle ultime cinque gare interne di campionato, il doppio dei successi rispetto a quanto raccolto nelle cinque precedenti. Il Milan attuale viaggia con sette punti in più rispetto a quello di Fonseca dell'anno scorso (21 punti a 14), anche se ancora sotto i parziali dell'era Pioli (26 punti nel 2020/21, 28 nel 2021/22, 23 nel 2022/23 e 22 nel 2023/24).