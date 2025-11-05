Gimenez annuncia: "Da mesi gioco con un infortunio alla caviglia. È arrivato il momento di fermarmi"

"Da diversi mesi sto giocando con un infortunio alla caviglia che non mi ha permesso di essere al 100%, né di sentirmi a mio agio in campo". E' il messaggio via social lanciato dall'attaccante del Milan Santiago Gimenez per rispondere alla critiche sul suo rendimento in questo inizio di stagione. "Con determinazione ho continuato ad aiutare la squadra, ho continuato a giocare, ma il dolore è aumentato: è arrivato il momento di fermarmi", ha aggiunto. "Adesso devo concentrarmi sul recupero e prepararmi per tornare con voi il prima possibile. Dio ha il controllo. Grazie per il supporto, a presto!", ha concluso Gimenez rivolto ai suoi tifosi.