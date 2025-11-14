Jashari è tornato dopo due mesi di assenza: Allegri e il Milan sorridono

MILANO - Ardon Jashari , oggi, tornerà in campo. Lo farà a partire dalle ore 11.30 , sul campo dello stadio Chinetti di Solbiate Arno contro la Virtus Entella in un’amichevole (a porte chiuse) organizzata dal Milan proprio per dare al centrocampista svizzero la possibilità di mettere minuti importanti nelle gambe. Per lui, che è stato in panchina nelle ultime due giornate di campionato ma senza essere mai entrato, sarà un test chiave per ritrovare quel ritmo partita che ha inevitabilmente perso dopo la frattura composta del perone destro patita alla vigilia di Lecce-Milan, a seguito di una collisione fortuita con Santiago Gimenez nella partita che avrebbe chiuso la rifinitura prima della partenza della squadra per la Puglia. Per lui sono stati due mesi tosti, dove ha potuto soltanto guardare da fuori il lavoro dei compagni, ma adesso il recupero è finito e la voglia di essere utile è tantissima. Ecco perché, per non farlo rientrare a freddo, Max Allegri ha voluto il test odierno che servirà anche a Christian Pulisic per accrescere la sua condizione mentre non saranno parte della gara né Adrien Rabiot né Santiago Gimenez, che lavoreranno a Milanello con il focus puntato sul derby di domenica 23.

Allegri testa i ragazzi di Milan Futuro

Jashari è stato il giocatore-tormentone dell’estate rossonera, quello sul quale la dirigenza ha impiegato più tempo e risorse mentali (ma anche economiche) per porterlo prendere dal Bruges. I quasi 35 milioni complessivi dell’operazione testimoniano il grande investimento fatto dal Milan su di lui, con un piano tecnico ben preciso ovvero quello di avere in Jashari l’erede di Luka Modric quando il croato non giocherà più con i rossoneri (per il rinnovo se ne parlerà in primavera quando Luka avrà le idee più chiare sul suo futuro). Per Jashari è previsto un ampio minutaggio contro un avversario vero, che non arriverà a Solbiate con il ruolo di sparring partner, ma che certamente vorrà farsi vedere. Allegri, oltre a Jashari e al già citato Pulisic, avrà a disposizione solo pochi elementi della prima squadra come Pietro Terracciano per la porta, Tomori e Estupinan per la difesa, Fofana e Loftus-Cheek per il centrocampo o l’attacco. È quindi assai probabile che l’undici iniziale milanista potrà vedere coinvolti diversi ragazzi che fanno parte della rosa di Milan Futuro, alcuni dei quali ieri si sono allenati con la prima squadra proprio per preparare la partita odierna che seguirà poi i canonici giorni di riposo con il gruppo che inizierà a ricompattarsi tra martedì e mercoledì con i rientri dei nazionali. Ci sarà anche curiosità per vedere in che posizione giocherà Jashari, visto che lo stesso Massimiliano Allegri, in una conferenza stampa, lo aveva indicato come un calciatore in grado di giocare sia davanti alla difesa in un centrocampo a tre (che poi è la posizione attualmente ricoperta da Modric) o come mezzala. Di sicuro rimane che lo svizzero, dal derby, sarà una rotazione importante in più a disposizione del suo allenatore che potrà anche così pensare a come gestire nel migliore dei modi proprio Modric.