Il Milan vuole Lewandowski: perché Nkunku può sbloccare l'affare

MILANO - Milan e Robert Lewandowski, non si tratta di una illusione di metà autunno. Quanto emerso nelle ultime settimane e con maggiore decisione negli ultimi giorni, sta trovando continue conferme. In Spagna non passa giorno senza che i quotidiani catalani, in particolare “Sport”, non parlino dell’opzione rossonera per il centravanti polacco il cui contratto col Barcellona è in scadenza nel giugno 2026, anche se il club blaugrana ha un’opzione per prolungarlo di dodici mesi. Eventualità oggi complicata non fosse altro perché Lewandowski al Barcellona percepisce 20 milioni di euro netti, stipendio altissimo - gli fu offerto per strapparlo a zero al Bayern Monaco nell’estate 2022 - che mal si concilia con i conti malandati della società spagnola. Inoltre lo stesso Lewandowski tre giorni fa in Polonia ha raccontato come non sappia ancora quale possa essere la sua risposta a una chiamata del Barcellona sulla questione contratto: "Non ho fretta e sono in pace con me stesso. Se ad esempio il Barcellona mi contattasse ora, non saprei cosa rispondere alla domanda sul futuro. Perché devo anche capire cosa sia meglio per me".