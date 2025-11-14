Milan, non basta Pulisic: la Virtus Entella vince l'amichevole. Si rivede Jashari

VARESE - Sgambata allo stadio Felice Chinetti di Solbiate Arno (la casa del Milan Futuro) per il Milan di Massimiliano Allegri che cade in amichevole contro la Virtus Entella (Serie B) per 3-2 malgrado il solito Christian Pulisic protagonista e i 90 minuti di Ardon Jashari alla prima partita dopo l'infortunio.

A sbloccare il parziale è proprio lo statunitense al 9': recupero di Loftus-Cheek, palla a Magrassi che verticalizza bene per Pulisic che non sbaglia a tu per tu col portiere. Rossoneri che però si fanno rimontare al 34' con la Virtus che sfrutta un pessimo disimpegno di Fofana che, di fatto, serve un assist perfetto per Ankeye che siglala rete dell'1-1 con il quale le squadre chiudono il primo tempo.

Ad inizio ripresa (57') Pulisic torna protagonista ma come assist-man per la comoda rete di Borsani. Nuovamente gli ospiti recuperano lo svantaggio grazie, nuovamente, ad un errore individuale rossonero (Jashari) con il gol in velocità di Boccadamo al 67'. All'85' i rossoneri sfiorano il gol con Pulisic, anticipato all'ultimo dal difensore, mentre all'87 la Virtus trova la rete della vittoria con Debenedetti ben imbucato da Portanova con la difesa del Milan mal posizionata.