Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Non solo Modric, Milan in cerca di leader: l'obiettivo è Lewandowski

Impossibile l’arrivo a gennaio del polacco, in scadenza a Barcellona, ma si accelererà in vista di giugno: la situazione
Pietro Mazzara
3 min
LewandowskiMilan
Non solo Modric, Milan in cerca di leader: l'obiettivo è Lewandowski© Getty Images
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

La formula per creare squadre vincenti ha dei principi fondamentali che possono subire delle piccole variazioni – specie se hai tanti soldi – e che ha nel fattore dell’esperienza di alcuni calciatori un tassello difficilmente rinunciabile. Il Milan lo aveva scoperto nell’inverno tra il 2019 e il 2020, quando riportò in rossonero Zlatan Ibrahimovic e inserì Simon Kjaer come figure di riferimento dentro ad uno spogliatoio carico di talento ma povero di guide, tecniche e carismatiche.  
A distanza di cinque anni, ecco che la formula si ripropone con striature simili. In panchina un leader come Massimiliano Allegri, che ha grande credibilità verso i calciatori, la dirigenza e il cosmo esterno a Milanello mentre in campo c’è quel signore che si chiama Luka Modric che ha rianimato tutto l’ambiente con il suo esempio, la sua personalità e mentalità. Tanto che il Milan vorrebbe far valere l’opzione di rinnovo annuale, ma se ne parlerà a primvera. Con il croato stanno crescendo altri leader come Christian Pulisic, Rafael Leao e Matteo Gabbia, oltre al rodato Adrien Rabiot e l’emergente – sotto questo aspetto – Strahinja Pavlovic. Questo vuol dire che per essere competitivi non si può avere solo una squadra giovane e di prospettiva, ma servono anche quei vecchi lupi di mare che sappiano istruire, guidare e stimolare i compagni verso degli standard qualitativi più alti.

Obiettivo Lewandowski

Ecco perché, in questo contesto, il Milan guarda per la prossima estate a Robert Lewandowski come un profilo idoneo per aumentare ulteriormente il tasso di mentalità vincente a Milanello. A gennaio, nonostante le indiscrezioni che arrivano dalla Spagna, l’operazione non è minimamente fattibile per costi e volontà del calciatore. A giugno, invece, ci potrebbero essere delle aperture anche se il polacco dovrebbe andare incontro alle esigenze economiche del Milan e sotto questo aspetto non sono casuali i contatti con Pini Zahavi, agente di Lewandowski che in estate ha portato al Milan un altro suo assistito, ovvero Christopher Nkunku.  
 

A gennaio tutto ruoterà attorno alla posizione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano, che ieri si è allenato a Milanello insieme ad Adrien Rabiot (il francese oggi tornerà in gruppo), sta vivendo una parte di stagione difficile, con la casella dei gol ancora ferma sullo zero in campionato e continue indiscrezioni di un suo futuro lontano da Milanello. Gennaio è in arrivo e questo è il periodo in cui i club danno le linee guida agli agenti dei giocatori che possono iniziare a guardarsi attorno. Ci sono stati alcuni sondaggi da club della Premier League, ma per aprire ad una partenza del “Bebote” servono due situazioni: un’offerta d’acquisto a titolo definitivo da almeno 25 milioni e che questa proposta arrivi da un club a lui gradito. Senza la sua cessione, ogni discorso rimarrebbe meramente ipotetico.  

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Milan, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS