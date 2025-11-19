Tare carica il Milan: "Lo scudetto è un obiettivo". Modric, Allegri e il punto sul mercato 

I giocatori ci credono, Massimiliano Allegri ogni tanto cerca invece di spegnere gli incendi dell’entusiasmo che possono creare dei corto circuiti di attenzione come accaduto a Parma prima della sosta. Il Milan - che fra le big è quella che ha perso di meno, solo una volta alla prima giornata con la Cremonese - è lì, a due punti dalla vetta e domenica contro l’ Inter potrebbe tentare un nuovo contro sorpasso che potrebbe dare nuovi segnali... scudetto. Quello in cui crede anche il direttore sportivo Igli Tare . Ospite al Social Football Summit di Torino, il dirigente rossonero non si è voluto nascondere: «Sarei un bugiardo a dire “Non voglio vincere lo scudetto” - ha sorriso -. Per vincerlo penso che il percorso più corto sia attraverso tante sfumature. Abbiamo portato 19 giocatori e ne abbiamo mandati via 23, siamo sulla buona strada, ho questo desiderio di vincere qualche trofeo importante con questo club glorioso. Se siamo in linea? Dobbiamo essere umili».

Tare e la priorità Milan

Il derby, però, domenica sarà un’opportunità. Arriva tutto sommato presto, saremo alla 12ª giornata, però darà delle indicazioni: «Conosco bene quello di Roma, sono curioso di vivere quello di Milano. Poi non l’ho mai nascosto - ha ricordato -, tifo Milan fin da bambino, mi ero innamorato di Van Basten, sono cresciuto con i grandi campioni di questa squadra e ora vivo il sogno di essere rossonero per lavoro e di pensare al mio primo derby a San Siro. Queste sono partite che non si giocano, ma si vincono. Non sarà fondamentale, ma importante perché se vinci la credibilità del progetto aumenta». Come scritto, il Milan è ai piedi della vetta, forse più avanti di quanto si pensasse in estate, soprattutto dopo l'avvio shock con la Cremonese: «Io mi aspettavo di essere a questo livello, l’arrivo di Rabiot e Nkunku quando il mercato stava per finire ha aggiunto ciò che poteva mancarci - ha aggiunto Tare che ha poi indossato idealmente i panni del "pompiere" Allegri -. La classifica è molto corta, ogni settimana cambia punto di vista. È fondamentale l’equilibrio, noi dobbiamo essere consapevoli che la priorità è tornare in Champions. In questo momento è importante vincere per non perdere la classifica che conta; verso marzo si capirà se possiamo davvero lottare per vincere qualcosa di importante. Sono contento perché si è creata un’empatia molto grande con tutte le persone che lavorano a Milanello, ma anche giocatori e staff».