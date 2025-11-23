Allegri show con Buffon tra scudetti Juve e rigori: "Lo sai meglio di me, c'è il migliore"

MILANO - Bastano un gol di Pulisic e un Maignan strepitoso a Massimiliano Allegri per portare a casa il derby tra Inter e Milan . Il tecnico rossonero si gode il successo nella stracittadina e scherza con lo studio Dazn sul numero di Scudetti vinti: "Quattro? Cinque! La matematica non è il tuo forte". Quattro sono quelli vinti con Buffon alla Juventus , il quinto del tecnico in bianconero è arrivato con Super Gigi al Psg che presente in studio chiede i segreti sulla prestazione decisiva del portiere francese con il rigore parato a Calhanoglu : "Sai che c'è Claudio Filippi che credo sia il migliore, è meticoloso e un grande professionista che sa preparare i portieri al meglio", risponde Max.

L'analisi di Allegri

Poi analizza il match: "Una bella vittoria, è stata una partita bella e divertente. Primo quarto d'ora eravamo un po' assenti. Poi abbiamo giocato meglio. Potevamo rifinire meglio in alcune situazioni, bisognava attivare di più Saelemaekers e Pulsic perché Dimarco era alto e potevamo fare male. Dobbiamo migliorare nei cross e nella qualità dei passaggi. Dopo il gol era normale che l'Inter ci venisse ad attaccare, una buona situazione con Leao 1 contro 1 che potevamo sfruttare meglio, La squadra ha fatto una buona partita. L'Inter ha avuto le sue occasioni ma abbiamo difeso bene".

"Punti persi con le piccole"

Sulle vittorie importanti contro le big sottolinea: "Abbiamo vinto due scontri diretti ed è una bella gioia. Ci sono tanti campionati così e poi perdi con le piccole. I punti che abbiamo sono quelli che meritiamo. Dobbiamo migliorare nella pressione offensiva. Credo che miglioreremo anche sulla condizione fisica". Poi conclude: "Ha confermato il nostro andamento. Nelle partite dove il ritmo dovevamo deciderlo abbiamo subito due gol con Cremonese, Pisa e Parma. Quando la partita è di alto livello difendi meglio, il nostro passo avanti va fatto con le cosiddette piccole. Noi dobbiamo migliorare su questo. Risultato importante a livello psicologico, potevi andare a -5, rimanere tra le prime quattro era importante. Leao e Pulisic funzionavano anche in estate in Australia. Abbiamo bisogno di tutti, allenarsi tutti insieme questa settimana è stato un vantaggio".