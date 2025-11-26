Allegri show in Inter-Milan: "Barella fa l'attore. Fischia li mort...". Acerbi a Leao: "Ti stacco il dito"

Il Milan vince il derby e Allegri ritrova tre punti importantissimi per morale e classifica. Il tecnico rossonero fa il suo solito show a bordocampo e le telecamere di Dazn nel consueto Bordocam riprendono ogni frame della sfida contro l'Inter. Sin dai primi istanti del riscaldamento fino alla tirata di capelli di Acerbi a Leao ma anche le frasi di Max all'indirizzo del quarto uomo, di Sozza e anche di Barella: "Fa l'attore!". Un derby intenso dall'inizio alla fine e vissuto in maniera diversa dai due allenatori con un Chivu più calmo e, verso la fine, un filo 'mazzariano'.
Gabbia carica il Milan, Bastoni fa la gag di Napoli
Il derby si apre sin dal riscaldamento con Gabbia: "Oh ragazzi godiamoci questo momento! Sappiamo di esser pronti. Da squadra, siamo belli tosti!". E lo ripete: "Siamo belli tosti". Chivu predica distensione e Bastoni replica la stessa gag fatta prima della sfida col Napoli: "C'mon City, c'mon! C'mon Blues". L'atmosfera di San Siro sugli spalti è straordinaria e l'appuntamento con il pre è il ricordo di Ornella Vanoni, con le sue canzoni, per celebrarla e salutarla. Il momento del derby è vicino e c'è chi lo vive con largo anticipo, come Acerbi presentatosi, da solo, nel tunnel prima dell'ingresso in campo, aspettando tutta la squadra. Barella canta a squrciagola "Ogni volta di Vasco" in attesa del Milan, in ritardo come successo contro la Roma, facendo stizziere i nerazzurri: "Dovevamo essere già in campo".
Thuram si carica con papà Lilian, Maignan carica i suoi
Thuram si carica salutando papà Lilian presente in tribuna a sostenerlo come spesso accade quando gioca. Mentre Leao continua con il suo rito bagnandosi le gambe con acqua fredda. In cerchio tra i rossoneri parla capitan Maignan: "Dai raga, senza pressione! Senza paura! Giochiamo un buon calcio, tutti assieme. Lottiamo su tutti i palloni. Vinciamo i duelli e vinciamo questa partita". Al fischio di Sozza, Allegri scatta in piedi rischiando di scivolare e si posiziona, sorridendo, a bordo campo per dare le prime indicazioni alla squadra e dopo 27 secondi ricorda a Fofana di pressare Bastoni: "Yous, sopra" e le immagini fanno subito riferimento al centrocampista rossonero andare in pressing sul centrale.
Il colpo di Lautaro a Gabbia, le indicazioni di Chivu
La prima occasione è dell'Inter con il colpo di testa di Thuram e la parata di Maignan: i due allenatori si flettono, mentre Marcus manda amichevolmente a quel paese il compagno di nazionale. Il gioco si ferma per il colpo subito da Gabbia da Lautaro: tutto il Milan mima il gesto della gomitata e Sozza spiega la dinamica. Intanto Chivu dà indicazioni alla sua squadra dicendo di velocizzare la manovra. Il gioco riprende e i primi rimprovedi di Allegri sono sempre all'indirizzo di Fofana, in ritardo nel pressing su Bastoni. Il tecnico rossonero fa avanti e indietro all'interno dell'area tecnica in modo concitato per spiegargli i movimenti e di "alzare il ritmo". Chivu, invece, chiede più lucidità nel far girare la palla.
Allegri urla a Pulisic e Fofana
Lo stesso Allegri intima ai suoi di "muovere la palla" e, una volta aperti gli spazi di andare "su". Il primo tiro del Milan è di Fofana (calcia alto sopra la traversa) e il tecnico urla: "No! Ca**o, più cattivo!". Poi arriva il palo di Acerbi con la reazione di Chivu quasi con un sorriso beffardo. Richiama Carlos Augusto e poi dice a Calhanoglu: "Palla sull'esterno e poi stai davanti a Leao". Mentre Allegri verso la panchina dice: "Serve più qualità con il pallone". Sulla ripartenza Pulisic sbaglia e l'allenatore saltella e grida: "Ma c'è Saelemaekers di là, ca**o!". E continua a ripensarci anche qualche minuto dopo: "Era solo".
Acerbi-Leao e "Barella fa l'attore"
Poi l'episodio di Acerbi-Leao: il portoghese indica il difensore e gli dice "non farlo più" e arriva Sozza, al quale conferma che "mi ha tirato i capelli". Il difensore risponde: "Non l'ho fatto apposta" e sottolinea all'attaccante "se mi punti ancora te lo stacco il dito". L'alterco continua e finisce lì ma Corradi è preoccupato: "Rafa deve stare calmo". Allegri soffre il recupero, anche nel primo tempo, e chiede allo staff: "Quanto manca?". Al fallo e giallo del portoghese per l'intervento su Barella, il tecnico perde le staffe e urla: "Sozza.. Acerbi me l'ha preso per i capelli". Ma ne ha anche per Barella: "Fa l'attore!" e con Marcenaro "sono calmo però mi fate inca**are!".
Rigore Inter e la reazione di Allegri
La ripresa è più aperta, Allegri se ne accorge e chiede a Tomori di frenarlo. Poi arriva il gol di Pulisic, a seguito dell'errore di Calhanoglu in mezzo al campo, e Chivu per prima cosa guarda il guardalinee per l'eventuale fuorigioco. Dall'altra parte arrivano indicazioni per Gabbia sulle situazioni di palla inattiva. L'errore di Lautaro nel controllo spinge Chivu a cambiarlo e manda in campo Bonny. Pochi minuti dopo arriva l'episodio del rigore con il fallo di Pavlovic su Thuram. Lautaro si alza e a bracce tese urla: "È rigore". Sozza va mandato al monitor per OFR con Allegri a gesticolare con il quarto uomo e al momento della conferma calcia il primo pallone a bordocampo. Maignan para il tiro di Calhanoglu, Tomori gli esulta in faccia e Pavlovic si fa il segno della croce... "Dobbiamo guardare Maignan" dice Sozza, mentre Barella si avvicina e chiede "guardate anche Tomori".
Chivu alla Mazzarri e Allegri diventa una furia
Allegri al cambio di Pulisic si avvicina all'americano e gli chiede: "Bravo Chris... sei morto?" con un grande sorriso. E da qui poi inizia il suo show in panchina perché il momento è importante. Ai cambi di Chivu risponde chiamando Loftus Cheek e spiegandogli la posizione: "Nkunku punta", toglie Leao al quale dice di rallentare nell'uscire dal campo. Al 90esimo, dopo le continue perdite di tempo di Maignan, l'allenatore dell'Inter fa il segno toccandosi l'orologio, stile Mazzarri. Al momento del recupero Allegri si gira e chiede: "Quanta dà? Come cinque...". L'allenatore rossonero diventa una furia a ogni errore dei suoi, soprattutto su quello di Nkunku.
Allegri e la frase a Sozza, Landucci si complimenta con Maignan
A Loftus Cheek intima di andare verso la "bandierina" ripetuto diverse volte e poi viene steso ma Sozza non fischia, e il gesto di Max è quello di provare a togliersi la giacca, la sfila ma desiste. I secondi passano lenti e il 'valzer' di Allegri davanti alla panchina è un chiedere "quanto manca" e alla fine urla: "Ma fischia li mortacci tua". Chivu è più impassibile dall'altra parte e continua a chiederee di recuperare il tempo perso. La partita finisce, l'arbitro fischia e Allegri corre via negli spogliatoi sorridendo. Alla fine le immagini vanno su Maignan: "Te lo avevo detto" indirizzato verso Pulisic e Landucci gli sottolinea "sei il più forte del mondo".
