Allegri show in Inter-Milan: "Barella fa l'attore. Fischia li mort...". Acerbi a Leao: "Ti stacco il dito"

Il Milan vince il derby e Allegri ritrova tre punti importantissimi per morale e classifica. Il tecnico rossonero fa il suo solito show a bordocampo e le telecamere di Dazn nel consueto Bordocam riprendono ogni frame della sfida contro l'Inter. Sin dai primi istanti del riscaldamento fino alla tirata di capelli di Acerbi a Leao ma anche le frasi di Max all'indirizzo del quarto uomo, di Sozza e anche di Barella: "Fa l'attore!". Un derby intenso dall'inizio alla fine e vissuto in maniera diversa dai due allenatori con un Chivu più calmo e, verso la fine, un filo 'mazzariano'.

Gabbia carica il Milan, Bastoni fa la gag di Napoli

Il derby si apre sin dal riscaldamento con Gabbia: "Oh ragazzi godiamoci questo momento! Sappiamo di esser pronti. Da squadra, siamo belli tosti!". E lo ripete: "Siamo belli tosti". Chivu predica distensione e Bastoni replica la stessa gag fatta prima della sfida col Napoli: "C'mon City, c'mon! C'mon Blues". L'atmosfera di San Siro sugli spalti è straordinaria e l'appuntamento con il pre è il ricordo di Ornella Vanoni, con le sue canzoni, per celebrarla e salutarla. Il momento del derby è vicino e c'è chi lo vive con largo anticipo, come Acerbi presentatosi, da solo, nel tunnel prima dell'ingresso in campo, aspettando tutta la squadra. Barella canta a squrciagola "Ogni volta di Vasco" in attesa del Milan, in ritardo come successo contro la Roma, facendo stizziere i nerazzurri: "Dovevamo essere già in campo".

Thuram si carica con papà Lilian, Maignan carica i suoi

Thuram si carica salutando papà Lilian presente in tribuna a sostenerlo come spesso accade quando gioca. Mentre Leao continua con il suo rito bagnandosi le gambe con acqua fredda. In cerchio tra i rossoneri parla capitan Maignan: "Dai raga, senza pressione! Senza paura! Giochiamo un buon calcio, tutti assieme. Lottiamo su tutti i palloni. Vinciamo i duelli e vinciamo questa partita". Al fischio di Sozza, Allegri scatta in piedi rischiando di scivolare e si posiziona, sorridendo, a bordo campo per dare le prime indicazioni alla squadra e dopo 27 secondi ricorda a Fofana di pressare Bastoni: "Yous, sopra" e le immagini fanno subito riferimento al centrocampista rossonero andare in pressing sul centrale.