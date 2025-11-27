Allegri: "Difendere non è una vergogna. Mercato? Aggiungere giocatori che non servono non ha senso"

Dopo la vittoria nel derby della Madonnina contro l'Inter, il Milan si prepara a sfidare la Lazio in Serie A. Per i rossoneri saranno settimane intense, che li vedrà impegnati in diverse competizioni. In vista della sfida contro i biancocelesti Massimiliano Allegri è quindi intervenuto in conferenza stampa: "È normale che il derby sia importante e ti dia grande adrenalina ma non perdere di vista l'obiettivo finale, che è entrare nelle prime quattro. In 7 punti ci sono 7 squadre e la Lazio sta rientrando. Fino a ora è stata sottovalutata ma Sarri ha fatto un grande lavoro, pure se non hanno potuto fare mercato e hanno avuto infortuni. Sabato sarà una partita difficile, contro una squadra organizzata e che ti concede poco. La vittoria del derby è stata meravigliosa, ma ora basta. Dobbiamo avvicinarci al nostro obiettivo stagionale e per farlo dovremo fare una grande partita. Tutte le partita vanno affrontate come se fossero grandi squadre, infatti contro le piccole abbiamo pagato. La Lazio ha vinto tanti trofei, ha giocatori di valore e ben allenata. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare le situazioni tecniche e tattiche. Contro l'Inter abbiamo avuto delle situazioni dove avremmo potuto gestire meglio la palla, possiamo migliorare ma è anche una questione di emozione".
"Pulisic difficilmente sarà della partita"
Sulle condizioni degli infortunati ha poi aggiunto: "Pulisic difficilmente sarà della partita, ma domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe iniziare piano piano a rientrare con la squadra, tutti gli altri stanno bene". In una recente intervista Rabiot ha rivelato che Allegri lo chiamava ogni giorno per chiedergli come stesse. Max sta facendo lo stesso anche con Pulisic? "L'interpretazione di Pulisic è un po' un cruciverba, è difficile capirlo - ha detto -. A Rabiot chiedevo ogni giorno quando sarebbe rientrato perchè il soleo è un muscolo fastidioso e avevo paura volesse tornare prima del previsto".
Nkunku o Loftus-Cheek? Le ultime sull'attacco
Chi giocherà quindi al posto dell'americano? "Mi trovate impreparato - ha rivelato -, è la prima volta che faccio conferenza a due giorni dalla partita. Mancano ancora due allenamenti, servirà pazienza. Nkunku è arrivato gli ultimi giorni di agosto ed è andato due volte in nazionale. Non mi aspettavo di più, mi aspetto solo nel futuro che si esprima al massimo delle proprie potenzialità perchè è forte tecnicamente. Si era allenato poco ma sono molto fiducioso. è un altro giocatore che abbiamo. è importante avere tutti i giocatori a disposizione perchè ci aiutano negli allenamenti. Loftus-Cheek può giocare da seconda punta, esterno, mediano, ha potenzialità enormi, molto serio e professionale. è affidabile e per me molto importante".
"Leao? I grandi giocatori sono quelli che si mettono a disposizione"
Su Leao: "Per ora è a 4 gol. Non è che trasformo Leao, ha le caratteristiche per fare il centravanti. Si deve abituare ad attaccare la porta e uscire meno dall'area. Sta cambiando perchè è molto più dentro il gioco e si mette a disposizione della squadra sul gioco sporco. I grandi giocatori si differenziano in queste situazioni, quando si mettono a disposizione della squadra". E su Bartesaghi: "Può migliorare nell'esperienza di giocare le partite, può solo che migliorare".
Milan, le novità sul centrocampo
Sul centrocampo ha aggiunto: "In questo momento hanno giocato più Fofana, Modric e Rabiot ma ha trovato tanto spazio anche Ricci. Averlo all'interno della squadra è importante perchè quando lo chiami è sempre pronto, fisicamente e mentalmente. Tutti devono essere così. Ci sono giocatori che hanno giocato meno come Loftus-Cheek e Nkunku ma l'importante è avere un obiettivo chiaro e mettersi al servizio della squadra e regalarci la Champions, che non è affatto facile. Vorrei vedere la statistica di quante volte dopo 12 giornate ci sono così tante squadre in pochi punti: vinci una partita e vai sopra, perdi una partita e vai sotto. Jashari? Come caratteristiche può giocare davanti alla difesa o nei due di metà campo. Ha grande carattere e voglia, il Milan ha fatto un buon acquisto. Ora lo abbiamo recuperato ma gli manca minutaggio, si è allenato poco. Tolti i 45 minuti contro Leeds ed Entella non ha mai giocato, sono 3 mesi e mezzo che non fa una partita. è questione di ritmo partita, movimenti".
"Ci aspetta un mese bello da vivere"
Dicembre per i rossoneri sarà un mese ricco di impegni: "Mese bello da vivere perchè abbiamo anche la Coppa Italia, sempre contro la Lazio, a Roma. Dobbiamo cercare di andare più avanti possibile. Per quanto riguarda la Supercoppa dobbiamo andare in Arabia e dovremo essere bravi ad arrivare in finale e non sarà semplice. Ma pensiamo a un passettino alla volta". Saelemaekers ha detto che in spogliatoio c'è lo stesso ambiente dell'anno dello scudetto: "I giocatori mi hanno fatto vincere tanti scudetti. Saelemaekers è cresciuto tanto dal punto di vista della prestazione, ha giocato una partita pesante dal punto di vista tattico e tecnico. Contro il Napoli dopo il gol aveva fatto un po' di casino ma ha margini di miglioramento importanti".
"Mercato di gennaio? Aggiungere giocatori che non servono non ha senso"
Il Milan è stata fin qui la squadra che ha fatto meno cambi in Serie A: "Rosa corta assolutamente no. Nell'ultimo mese ci sono mancati giocatori importanti anche per fare i cambi. A volte i cambi servono, altre li fai perchè ce l'hai lì. Non è giusto, non ce n'è bisogno. Servono rinforzi? Avevamo 5 giocatori morti, persi per 1 mese. La lunghezza della rosa è giusta, la società sta lavorando per programmare il Milan dei prossimi anni. Abbiamo già un gruppo importante e aggiungere a gennaio giocatori che non servono non ha senso".
"Per il contratto di Maignan ci pensa la società. Quota Champions? Ci servono altri 51 punti"
Su Maignan (che piace anche alla Juventus): "Per quanto riguarda Mike, è uno dei portieri più forti che ci sono. Non mi meraviglio del rendimento. Sul contratto ci pensa la società, che sta lavorando per dare un futuro e stabilità alla squadra. Con Mike ci parlo, ma di cose di campo. Sono contento perchè lo vedo sereno e sta confermando le sue qualità. Portieri invertiti nel derby? Non si può, uno è tesserato per il Milan e l'altro per l'Inter. I nerazzurri sono la squadra più forte del campionato insieme al Napoli, abbiamo fatto una grande partita. Abbiamo avuto situazioni favorevoli ma anche loro, come succede sempre in una grande partita. Non bisogna mai abbassare l'asticella, come abbiamo fatto contro Pisa, Cremonese e Parma. Dobbiamo difendere di squadra: Leao domenica si è dannato l'anima per aiutare i compagni, siamo sulla buona strada ma non abbiamo sistemato tutte le cose. Abbiamo 25 punti e ne mancano minimo 51 per arrivare in Champions. La quota potrebbe essere più alta e quella scudetto più bassa".
"Non dobbiamo vergognarci di difendere"
Che aggettivo userebbe Allegri per descrivere il Milan: "Una squadra che ha voglia di fare risultato e capisce che quando ha la palla deve creare occasioni per fare gol. Abbiamo avuto tante occasioni per fare gol, ma dobbiamo migliorare la qualità del cross. Però una cosa che non dobbiamo perdere è che quando non abbiamo la palla non è una vergogna difendere. I difensori devono avere il gusto di difendere e non farsi superare dall'avversario, di duellare. I ragazzi su questo stanno crescendo".
