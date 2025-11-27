Allegri: "Difendere non è una vergogna. Mercato? Aggiungere giocatori che non servono non ha senso"

Dopo la vittoria nel derby della Madonnina contro l'Inter , il Milan si prepara a sfidare la Lazio in Serie A. Per i rossoneri saranno settimane intense, che li vedrà impegnati in diverse competizioni. In vista della sfida contro i biancocelesti Massimiliano Allegri è quindi intervenuto in conferenza stampa: "È normale che il derby sia importante e ti dia grande adrenalina ma non perdere di vista l'obiettivo finale, che è entrare nelle prime quattro. In 7 punti ci sono 7 squadre e la Lazio sta rientrando . Fino a ora è stata sottovalutata ma Sarri ha fatto un grande lavoro, pure se non hanno potuto fare mercato e hanno avuto infortuni. Sabato sarà una partita difficile, contro una squadra organizzata e che ti concede poco. La vittoria del derby è stata meravigliosa, ma ora basta . Dobbiamo avvicinarci al nostro obiettivo stagionale e per farlo dovremo fare una grande partita. Tutte le partita vanno affrontate come se fossero grandi squadre , infatti contro le piccole abbiamo pagato. La Lazio ha vinto tanti trofei, ha giocatori di valore e ben allenata. Lavoriamo tutti i giorni per migliorare le situazioni tecniche e tattiche. Contro l'Inter abbiamo avuto delle situazioni dove avremmo potuto gestire meglio la palla, possiamo migliorare ma è anche una questione di emozione".

"Pulisic difficilmente sarà della partita"

Sulle condizioni degli infortunati ha poi aggiunto: "Pulisic difficilmente sarà della partita, ma domani può succedere di tutto. Saelemaekers è a posto, Gimenez la settimana prossima dovrebbe iniziare piano piano a rientrare con la squadra, tutti gli altri stanno bene". In una recente intervista Rabiot ha rivelato che Allegri lo chiamava ogni giorno per chiedergli come stesse. Max sta facendo lo stesso anche con Pulisic? "L'interpretazione di Pulisic è un po' un cruciverba, è difficile capirlo - ha detto -. A Rabiot chiedevo ogni giorno quando sarebbe rientrato perchè il soleo è un muscolo fastidioso e avevo paura volesse tornare prima del previsto".

Nkunku o Loftus-Cheek? Le ultime sull'attacco

Chi giocherà quindi al posto dell'americano? "Mi trovate impreparato - ha rivelato -, è la prima volta che faccio conferenza a due giorni dalla partita. Mancano ancora due allenamenti, servirà pazienza. Nkunku è arrivato gli ultimi giorni di agosto ed è andato due volte in nazionale. Non mi aspettavo di più, mi aspetto solo nel futuro che si esprima al massimo delle proprie potenzialità perchè è forte tecnicamente. Si era allenato poco ma sono molto fiducioso. è un altro giocatore che abbiamo. è importante avere tutti i giocatori a disposizione perchè ci aiutano negli allenamenti. Loftus-Cheek può giocare da seconda punta, esterno, mediano, ha potenzialità enormi, molto serio e professionale. è affidabile e per me molto importante".