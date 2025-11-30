Maignan fenomenale, Leao bomber vero. Dia nota dolente: Pagelle Milan-Lazio

Pagelle Milan
Maignan 7.5 Fenomenale su Gila dopo due minuti. Si ripete, con meno platealità, su Zaccagni alla mezz’ora.
Tomori 6.5 Zaccagni gli fa venire il mal di testa quando lo punta. Ha sul destro la miglior occasione del primo tempo, ma non becca la porta. Si riscatta con l’assist per il gol di Leao.
Gabbia 6.5 In controllo su Dia. Quando non c’è movimento davanti a lui, si traveste da regista per aprire maggiormente la manovra.
Pavlovic 6 Perde la marcatura su Gila, ma come nel derby, Maignan salva tutto.
Saelemaekers 6.5 Ignorato dai compagni quando si smarca, tiene bloccato Pellegrini.
Fofana 6 Tecnicamente sbaglia un quantitativo di palloni importante anche se ne recupera altrettanti. Toglie una palla interessante a Leao in avvio di gara. Bravo nel pre assist nel gol di Leao, dando il pallone con i giri giusti a Tomori. Esce stanco e con un lieve problema fisico all’inguine.
Loftus-Cheek (20’ st) 6 Disciplinato.
Modric 6 Se nel primo tempo fa vedere la versione meno nobile di sé, nel secondo torna sui suoi standard, sia in impostazione sia in copertura.
Rabiot 6 Ordinato alla sinistra di Modric, sale nel livello di prestazione nel secondo tempo.
Bartesaghi 6.5 Spinge con giudizio e copre bene Isaksen.
Leao 7 Sblocca una partita collosa con un gol da bomber d’area vero, raccogliendo dentro l’area piccola un assist perfetto di Tomori. Provedel gli toglie la doppietta, parandogli un buon colpo di testa.
Nkunku 5 Primo tempo anonimo, dove non trova mai la posizione. Cerca di scambiarsi la mattonella con Leao, senza grandi risultati. Impalpabile anche nel secondo tempo.
All. Allegri 6.5 Ennesimo corto muso, al termine di una partita dalle due facce per il suo Milan: brutto nel primo tempo, meglio nel secondo. Si becca la seconda espulsione del campionato nel parapiglia finale.
Pagelle Lazio
Provedel 6 Inoperoso nel primo tempo, bucato da Leao da tre metri. Vola in bello stile sulla frustata di testa del 10 milanista.
Marusic 5.5 Partita di grande attenzione difensiva, ma Bartesaghi crossa tanto e con grande facilità.
Gila 5.5 Maignan gli nega il gol in avvio di partita. Determinante la sua disattenzione sul gol di Leao, perché si perde completamente il portoghese.
Romagnoli 6 Nel primo tempo non ha difficoltà con Nkunku e Leao.
Pellegrini 6 Tiene la posizione, perché Saelemaekers non è un cliente facile.
Guendouzi 6.5 Molto bravo nella chiusura del corridoio per far arrivare i palloni a Leao. Fa uscire sempre bene la Lazio dalla pressione milanista.
Vecino 6.5 Smista palloni con serenità. È la stazione intermedia nella costruzione.
Dele-Bashiru (17’ st) 5.5 Non alza il ritmo come avrebbe voluto Sarri.
Basic 5.5 Bruciato totalmente da Tomori in occasione del gol del Milan.
Isaksen 5 Bartesaghi e Pavlovic, a turno, lo limitano. Non crede all’assist di Zaccagni nel primo tempo.
Pedro (25’ st) 6 Ingresso tardivo.
Dia 5 Deve venire tanto incontro ai compagni per poter trovare respiro.
Castellanos (17’ st) 6 Più partecipe rispetto a Dia allo sviluppo della manovra della squadra.
Zaccagni 6.5 Vince il duello singolo con Tomori ed è sempre pericoloso. Maignan gli dice di no al 30’. È la spina nel fianco per il Milan finché Tomori e Saelemaekers non gli trovano le contromisure.
All. Sarri 6 Lazio che gioca con personalità, ma pecca nella fase risolutiva. Meglio nel primo tempo che nel secondo, dove esce nell’arrembaggio finale.
ARBITRO Collu 7 Bravo nel finale di partita, sull’episodio del potenziale rigore per la Lazio, a vedere il fallo commesso prima su Pavlovic.
Pagelle Milan
Maignan 7.5 Fenomenale su Gila dopo due minuti. Si ripete, con meno platealità, su Zaccagni alla mezz’ora.
Tomori 6.5 Zaccagni gli fa venire il mal di testa quando lo punta. Ha sul destro la miglior occasione del primo tempo, ma non becca la porta. Si riscatta con l’assist per il gol di Leao.
Gabbia 6.5 In controllo su Dia. Quando non c’è movimento davanti a lui, si traveste da regista per aprire maggiormente la manovra.
Pavlovic 6 Perde la marcatura su Gila, ma come nel derby, Maignan salva tutto.
Saelemaekers 6.5 Ignorato dai compagni quando si smarca, tiene bloccato Pellegrini.
Fofana 6 Tecnicamente sbaglia un quantitativo di palloni importante anche se ne recupera altrettanti. Toglie una palla interessante a Leao in avvio di gara. Bravo nel pre assist nel gol di Leao, dando il pallone con i giri giusti a Tomori. Esce stanco e con un lieve problema fisico all’inguine.
Loftus-Cheek (20’ st) 6 Disciplinato.
Modric 6 Se nel primo tempo fa vedere la versione meno nobile di sé, nel secondo torna sui suoi standard, sia in impostazione sia in copertura.
Rabiot 6 Ordinato alla sinistra di Modric, sale nel livello di prestazione nel secondo tempo.
Bartesaghi 6.5 Spinge con giudizio e copre bene Isaksen.
Leao 7 Sblocca una partita collosa con un gol da bomber d’area vero, raccogliendo dentro l’area piccola un assist perfetto di Tomori. Provedel gli toglie la doppietta, parandogli un buon colpo di testa.
Nkunku 5 Primo tempo anonimo, dove non trova mai la posizione. Cerca di scambiarsi la mattonella con Leao, senza grandi risultati. Impalpabile anche nel secondo tempo.
All. Allegri 6.5 Ennesimo corto muso, al termine di una partita dalle due facce per il suo Milan: brutto nel primo tempo, meglio nel secondo. Si becca la seconda espulsione del campionato nel parapiglia finale.