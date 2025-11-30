Maignan fenomenale, Leao bomber vero. Dia nota dolente: Pagelle Milan-Lazio

Marusic 5.5 Partita di grande attenzione difensiva, ma Bartesaghi crossa tanto e con grande facilità.

Gila 5.5 Maignan gli nega il gol in avvio di partita. Determinante la sua disattenzione sul gol di Leao, perché si perde completamente il portoghese.

Romagnoli 6 Nel primo tempo non ha difficoltà con Nkunku e Leao.

Pellegrini 6 Tiene la posizione, perché Saelemaekers non è un cliente facile.

Guendouzi 6.5 Molto bravo nella chiusura del corridoio per far arrivare i palloni a Leao. Fa uscire sempre bene la Lazio dalla pressione milanista.

Vecino 6.5 Smista palloni con serenità. È la stazione intermedia nella costruzione.

Dele-Bashiru (17’ st) 5.5 Non alza il ritmo come avrebbe voluto Sarri.

Basic 5.5 Bruciato totalmente da Tomori in occasione del gol del Milan.

Isaksen 5 Bartesaghi e Pavlovic, a turno, lo limitano. Non crede all’assist di Zaccagni nel primo tempo.

Pedro (25’ st) 6 Ingresso tardivo.

Dia 5 Deve venire tanto incontro ai compagni per poter trovare respiro.

Castellanos (17’ st) 6 Più partecipe rispetto a Dia allo sviluppo della manovra della squadra.

Zaccagni 6.5 Vince il duello singolo con Tomori ed è sempre pericoloso. Maignan gli dice di no al 30’. È la spina nel fianco per il Milan finché Tomori e Saelemaekers non gli trovano le contromisure.

All. Sarri 6 Lazio che gioca con personalità, ma pecca nella fase risolutiva. Meglio nel primo tempo che nel secondo, dove esce nell’arrembaggio finale.

ARBITRO Collu 7 Bravo nel finale di partita, sull’episodio del potenziale rigore per la Lazio, a vedere il fallo commesso prima su Pavlovic.