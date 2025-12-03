Calciomercato Milan, se Gimenez va via c’è Mateta: non rinnova con il Crystal Palace

MILANO - Christian Pulisic verso la convocazione per la partita di domani contro la Lazio ? La decisione verrà presa dopo l’allenamento di rifinitura che sarà svolto in mattinata a Milanello, al termine di quale Massimiliano Allegri scioglierà le riserve sull’attaccante statunitense che ieri ha svolto un allenamento parziale in gruppo per poi proseguire con un lavoro personalizzato, come previsto dalla tabella di rientro. Se Pulisic sarà convocato, andrà in panchina poiché nella mente dell’allenatore milanista c’è la volontà di schierare la formazione titolare e di apportare pochissimi cambi se non addirittura nessuno. Allegri punta alla Coppa Italia e non vuole lasciare nulla per strada. Davanti, in ogni caso, sarà riproposta la coppia formata da Rafael Leao, match-winner di sabato sera, e da quel Christopher Nkunku che adesso è chiamato a dare delle risposte tecniche importanti visto che, fino ad oggi, il suo unico squillo è il gol con il Lecce nel secondo turno di Coppa Italia giocato lo scorso 23 settembre. A centrocampo si annidano quelli che potrebbero essere alcuni dubbi, con Samuele Ricci che sgomita per una maglia da titolare ma potrebbe essere una soluzione a gara in corso, come accaduto nelle ultime settimane ovvero da quando è tornato a disposizione Adrien Rabiot che con Modric e Fofana compone il trio di centrocampo titolare.

Leao corre verso la Lazio. E quel rigore...

La partita di domani sarà il replay, a campi invertiti, di quella che si è giocata sabato sera a San Siro e vinta dal Milan per 1-0 con il gol di Leao, ma che ha visto numerosissime polemiche – da parte della Lazio e dell’ambiente bianco-celeste – a seguito dell’episodio finale che ha visto coinvolto Pavlovic, che ha colpito il tiro ravvicinato di Romagnoli con un braccio fuori sede, anche se tale dinamica è da derubricare come un fallo non punibile. L’arbitro Collu, richiamato al Var in maniera errata dal collega Di Paolo (che sarà fermato), al posto di confermare la sua decisione presa in diretta, ovvero angolo per la Lazio, ha concesso un fallo a favore del Milan per trattenuta di Marusic su Pavlovic. Intervenuto a OpenVar, il programma settimanale di Dazn (visibile sull’app e sul canale YouTube), il designatore della Can A-B Gianluca Rocchi ha commentato così l’episodio: «Non ci sono dubbi, non era rigore. E' una decisione che andava presa con un check di 15 secondi perchè non era punibile. La cosa che mi sorprende è che il Var va in quella direzione subito e non capisco cosa possa essere scattato nella testa di questi ragazzi. Forse sono stato io poco chiaro, ma quando dico che è che meglio un'OFR in più non vuole dire mandare l'arbitro al monitor ad ogni minimo dubbio. Tornando all'episodio, non è rigore, ma non è nemmeno mai fallo per la difesa. Doveva essere dato l'angolo».

Milan: a caccia della prima punta

Per quanto concerne le manovre rossonere sul mercato di gennaio, tutto ruota intorno a Santiago Gimenez, che potrebbe essere pronto per la partita di lunedì contro il Torino. Se un club di Premier (non il Sunderland) presenterà una proposta di acquisto a titolo definitivo, il messicano potrà partire altrimenti rimarrà fino a fine stagione. In caso di uscita il Milan potrebbe valutare un profilo come Mateta, propenso al trasferimento in Italia e che non rinnoverà con il Crystal Palace.