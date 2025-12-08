Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Muharemovic, irrompe...Allegri! Ora c'è anche il Milan

Rossoneri a caccia di un rinforzo in difesa: uno scout sabato pomeriggio al Mapei Stadium per osservarlo dal vivo in Sassuolo-Fiorentina
Nicolò Schira
2 min
Muharemovic, irrompe...Allegri! Ora c'è anche il Milan© Getty Images
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Da qualche giorno Max Allegri ha compilato la letterina da mandare a Babbo Natale. Il tecnico livornese ha inserito come regali graditi da trovare sotto l’albero un difensore centrale, un vice Saelemaekers e un goleador. Per quanto riguarda il reparto arretrato, al di là del sogno Thiago Silva (più una suggestione per ora, ma nel mercato mai dire mai…), va registrato l’interesse per due elementi emergenti della nostra Serie A. Non è passata inosservata, infatti, la presenza di uno scout rossonero sabato pomeriggio al Mapei Stadium per seguire dal vivo Sassuolo-Fiorentina.

Milan, fari puntati su Muharemovic

Fari puntati su Tarik Muharemovic, sempre più colonna della retroguardia neroverde. Con tanto di primo gol in A per mandare al tappeto i toscani e quarta statuetta del migliore in campo conquistata in 14 giornate. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Motivo per cui sul talento bosniaco c’è pure l’interesse dell’Inter, senza dimenticare che la Juve vanta il 50% sulla vendita. Carnevali già pregusta un’asta al rialzo e intende resistere fino a giugno prima di cedere il suo gioiello. Il Milan, intanto, ha visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia e tuttora presente nel casting rossonero, seppur appaia più facile accaparrarselo a fine stagione. Per blindare il quarto posto e puntare allo scudetto, però, servono innesti subito.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Milan, i migliori video

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS