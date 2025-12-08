Muharemovic, irrompe...Allegri! Ora c'è anche il Milan

Da qualche giorno Max Allegri ha compilato la letterina da mandare a Babbo Natale. Il tecnico livornese ha inserito come regali graditi da trovare sotto l’albero un difensore centrale, un vice Saelemaekers e un goleador . Per quanto riguarda il reparto arretrato, al di là del sogno Thiago Silva (più una suggestione per ora, ma nel mercato mai dire mai…), va registrato l’interesse per due elementi emergenti della nostra Serie A. Non è passata inosservata, infatti, la presenza di uno scout rossonero sabato pomeriggio al Mapei Stadium per seguire dal vivo Sassuolo-Fiorentina.

Milan, fari puntati su Muharemovic

Fari puntati su Tarik Muharemovic, sempre più colonna della retroguardia neroverde. Con tanto di primo gol in A per mandare al tappeto i toscani e quarta statuetta del migliore in campo conquistata in 14 giornate. Tanta roba, è proprio il caso di dirlo. Motivo per cui sul talento bosniaco c’è pure l’interesse dell’Inter, senza dimenticare che la Juve vanta il 50% sulla vendita. Carnevali già pregusta un’asta al rialzo e intende resistere fino a giugno prima di cedere il suo gioiello. Il Milan, intanto, ha visionato di nuovo anche l’indonesiano Jay Idzes, già seguito a marzo quando giocava nel Venezia e tuttora presente nel casting rossonero, seppur appaia più facile accaparrarselo a fine stagione. Per blindare il quarto posto e puntare allo scudetto, però, servono innesti subito.