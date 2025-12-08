Meteo Milan, serve la Leao App. Pulisic ko, le soluzioni di Allegri

MILANO - Servirebbe un’app, come per il meteo. Quelle dalle parti di Milano sono sempre molto apprezzate. Allora perché non farne una per Rafa: che Leao centravanti sarà oggi? Con previsioni incerte sotto il cielo di Torino di color granata tinto. Gli ultimi due precedenti, sempre con la Lazio, hanno dato risposte opposte. In Coppa Italia giovedì Leao ha avuto un’occasione grossa così al minuto 71 e l’ha sparata in cima “ar Cupolone” di San Pietro o giù di lì. Poteva sbloccare il match, poteva qualificare il Milan , poteva dare un altro indirizzo alla partita: invece... Un errore che ha fatto ridiscendere le sue quotazioni da nove, quelle che si erano impennate sempre con la Lazio, quando aveva segnato sabato 29 novembre il gol decisivo per la vittoria rossonera nella sfida di campionato. Una rete da prima punta di razza. Così come era stata una bella prestazione quella di Leao attaccante di riferimento del Milan che aveva vinto il derby, lottando con il veterano Acerbi su ogni pallone. In quel caso, il gol partita lo aveva segnato Pulisic , il quale tra l’altro stasera vedrà con ogni probabilità la partita dalla tv con la copertina di lana addosso.

Milan, Pulisic verso il forfait per il match contro il Torino

È stata la doccia fredda della vigilia: un messaggino per annunciare che Pulisic ha la febbre. Alta, tanto alta da fargli saltare la rifinitura di ieri. L’americano non è partito con la squadra alla volta di Torino, si è messo sotto alle coperte e spera in una notte tranquilla e magari nei miracoli del paracetamolo. Con un attacco febbrile così forte, al 90% il giocatore non sarà del match. Sarebbe la seconda partita di seguito saltata in campionato per l’ex Chelsea, che era finito out anche la scorsa settimana con la Lazio per un risentimento muscolare. Allegri, per il quale Pulisic è una specie di talismano (segna lui, e il Milan vince sempre), lo aveva ributtato nella mischia nei minuti finali della sfida di Coppa Italia, con l’attaccante che si era reso pericoloso. La speranza del tecnico è che san paracetamolo faccia sì che stamani lo statunitense si svegli sfebbrato e abbastanza in forze da raggiungere in auto Torino in tempo per il match. Anche in quel caso, però, la panchina sarebbe la destinazione più probabile per Christian.

Torino-Milan, Allegri studia le soluzioni in attacco

Al Milan ancora una volta non resta che attaccarsi sempre e solo alle prestazioni di Leao, là in mezzo all’area. È il punto più fermo. Anche perché Gimenez è ancora in fase di recupero, Allegri lo aspetta in gruppo per la prossima settimana, ma è più facile che torni disponibile al cento per cento per la semifinale di Supercoppa contro il Napoli. Di fianco a Leao, a Torino dovrebbe vedersi di nuovo Nkunku, come è stato poco più di una settimana fa contro la Lazio. Il piano B di Allegri potrebbe essere quello di schierare, al posto del francese, Loftus-Cheek in appoggio a Leao. L’inglese, però, è in ballottaggio anche con l’ex di partita Ricci per un posto da mezzala destra a centrocampo, proprio perché Loftus potrebbe essere l’unica carta da potersi giocare a gara in corso come soluzione offensiva.