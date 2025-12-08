Landucci: “Prima un po’ polli. Io e Allegri? Ci capiamo, siamo toscani e simpatici”

TORINO - "Nel primo tempo loro ci aspettavano e noi siamo stati 'polli' , perché volevamo passare centralmente anziché allargare il gioco. Dobbiamo ringraziare lo staff tecnico e i medici per aver rimesso a disposizione Pulisic, che ci ha dato una grossa mano. La squadra ha mostrato un grande spirito, non ha mollato fino alla fine". Queste le parole di Marco Landucci, in panchina al posto dello squalificato Massimiliano Allegri , ai microfoni di Sky Sport al termine della vittoria del Milan sul Torino . "Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione. Questa è una vittoria molto importante", ha aggiunto il vice-allenatore rossonero.

Su Leao, Pulisic e Allegri

"Leao ha avuto un fastidio all'adduttore, domattina farà gli esami. Speriamo non sia grave. Pulisic è molto forte. Negli spogliatoi è tranquillo, ma in campo ha una grande cattiveria. È un killer. Nkunku ha tutto per essere un grandissimo giocatore. Ha tecnica, forza e fisicità. Ha fatto un un grande secondo tempo. Di Ricci ci fidiamo tanto, ha grande intelligenza. È un professionista serio. Pur giocando poco non ha mai mollato. Ha dimostrato di essere molto utile alla causa, risponde sempre presente. I centrocampisti oggi han fatto molto bene. Questo gruppo lavora duro e non si lamenta di nulla, è bello lavorarci insieme. Bisogna continuare su questa strada. Allegri? Siamo toscani, ci intendiamo, sono molti anni che siamo insieme e abbiamo un bel gruppo di lavoro. Di tutto lo staff io sono il più scarso di tutti, perché poi facevo il portiere. Allegri mi ha chiamato? Io non ce l’avevo il telefono, non mi ha chiamato. Non lo so, ma quando è fuori è sempre al telefono", ha concluso Landucci.