Il Milan batte il Torino, ma non ride: si è fermato Leao

TORINO - Raggiunto là in alto il Napoli, ora il Milan può sognare in grande. Il calendario offre un assist formidabile ai rossoneri che - non va dimenticato - non avranno altri impegni da qui al termine della stagione fuorché il campionato: dopo il Torino, il menù offrirà Sassuolo, Verona, Cagliari, Genoa e Fiorentina. Quasi superfluo sottolineare che i rossoneri hanno la concreta possibilità di andare in fuga. Intanto il Milan ha nove punti in più rispetto all’anno scorso e viaggia ai ritmi del Napoli scudettato una stagione fa. "Nel primo tempo loro ci aspettavano, mentre noi siamo stati un po’ polli. Però bisogna elogiare questa squadra che non molla mai ma pure lo staff medico perché Pulisic stava malissimo soltanto l’altro giorno invece è venuto qui e ci ha dato una grossa mano - ha sottolineato Marco Landucci: lo storico braccio destro di Max si è confermato un vero portafortuna, visto che ha vinto tutte le 4 gare in cui ha diretto la squadra in assenza di Allegri - Il gol di Rabiot ci ha dato forza e convinzione e poi siamo stati più ordinati e offensivi quando ci siamo messi con Nkunku centravanti con alle spalle Rabiot e Loftus-Cheek che ha tutto, tecnica, forza e fisicità per essere un grande giocatore. Poi è entrato Pulisic che è un cecchino: non a caso ha fatto due gol con due tiri. In più voglio citare Ricci che è uno di quei giocatori che se gli dici di fare una cosa la fa e per questo su di lui noi facciamo sempre grande affidamento. Io un gruppo che lavora così e non si lamenta mai di niente, non ricordo quando l’ho trovato".