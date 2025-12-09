Tuttosport.com
Infortunio Leao, l'esito degli esami e i tempi di recupero: il comunicato ufficiale del Milan

L'attaccante portoghese ha rimediato un problema fisico nella sfida di Serie A in casa del Torino: le ultime sulle sue condizioni
Buone notizie in casa Milan. Il club rossonero, infatti, ha reso noto che "la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all'adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".

Leao, i tempi di recupero

Sospiro di sollievo quindi per Massimiliano Allegri in vista delle prossime partite. Scongiurato il timore di un lungo stop per l'attaccante portoghese, che ha sentito tirare l'adduttore destro dopo una conclusione in porta ed è stato costretto a lasciare il terreno di gioco nella sfida di Serie A tra Torino e Milan. Le sue condizioni saranno monitorate giorno per giorno: Leao resta comunque in dubbio per la gara di campionato contro il Sassuolo. L'obiettivo dello staff tecnico rossonero è quello di preservarlo per la semifinale di Supercoppa Italiana in programma il 18 dicembre contro il Napoli.

 

 

 

