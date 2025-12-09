Infortunio Leao, l'esito degli esami e i tempi di recupero: il comunicato ufficiale del Milan

Buone notizie in casa Milan. Il club rossonero, infatti, ha reso noto che "la risonanza magnetica a cui è stato sottoposto oggi Rafael Leao a seguito del risentimento muscolare all'adduttore destro avuto durante la partita Torino-Milan, ha escluso la presenza di lesioni muscolari. Leao ha già iniziato le terapie necessarie per risolvere il quadro infiammatorio".