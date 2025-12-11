Milan, senti Braida: "Pulisic come Shevchenko. Maignan va blindato". E sulla lotta Scudetto...

Leao da punta sembra più continuo: come lo vede nel ruolo cucitogli da Allegri? "Rafa è un grande giocatore e Max lo aiuterà a crescere. Uno come Leao è l’ideale per il calcio di oggi: veloce, potente e salta con facilità l’uomo. Adesso molti giocatori passano la palla indietro: lui invece è tra i pochi che va dritto in avanti e crea superiorità numerica coi suoi dribbling".

Questo Modric sarebbe stato bene tra i tanti Palloni d’Oro del suo Milan? "Luka è un campione con la C maiuscola. Fa cose incredibili e a 40 anni corre ancora più di tanti ventenni. Ciò significa che è un professionista straordinario: il Milan deve goderselo il più a lungo possibile".

Ora i tifosi rossoneri sono preoccupati per Maignan: da dirigente come gestirebbe la questione rinnovo? "Maignan ha la calamita per come riesce ad arrivare sempre sulla palla. È magnetico, ha grande carisma nello spogliatoio e in campo fa la differenza. Se vuoi vincere dei trofei, va blindato al più presto. Un club con ambizioni importanti, i campioni devi tenerseli stretti senza se e senza ma, come ci diceva il presidente Berlusconi".

Domenica c’è Milan-Sassuolo. Zitto zitto il suo amico Carnevali è a ridosso della zona Europa… "Gli faccio i complimenti per il lavoro fatto. Ci conosciamo da trent’anni e so bene le sue capacità. Il Sassuolo non è più una sorpresa, ma una splendida realtà del nostro calcio".

Le ambizioni del Ravenna

Ci fa un nome di un talento semi-sconosciuto sul quale punterebbe al volo? "Ultimamente sono distratto dal Ravenna. Più che sul calcio internazionale mi sto focalizzando sulla Serie C. Lunedì ci aspetta una trasferta temibile contro la Vis Pesaro, che è un’ottima squadra molto ben costruita da un giovane direttore come Michele Menga. Siamo primi e stiamo facendo benino, ma l’Arezzo è molto forte e ha una partita in meno; perciò è come se fossimo pari. Il campionato è lungo…".

Giù la maschera: non è che vuole imitare quanto fatto da Galliani col Monza e portare il Ravenna in Serie A? "(Sorride, ndr). Abbiamo una proprietà importante e un presidente ambizioso come Ignazio Cipriani, ma bisogna fare un passo alla volta. Siamo appena arrivati in C e dobbiamo strutturaci. L’entusiasmo però non ci manca".