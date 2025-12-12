Loftus-Cheek, addio al Milan per il Mondiale? La situazione, le scelte di Allegri e l'intreccio col Napoli

Loftus Cheek via dal Milan per conquistarsi un posto al Mondiale?

Ecco perché l’imminente sessione di calciomercato può rappresentare un’opportunità per lui. Qualche club di Premier League ha sondato il terreno con il suo entourage per capire la fattibilità di un trasferimento a gennaio, ma servono delle condizioni ben precise. Loftus-Cheek, se dovrà lasciare il Milan, lo farà solo per una squadra che gli consentirà di poter essere maggiormente protagonista e che gli dia quella visibilità e quella continuità di minutaggio che sono necessari per poter puntare con decisione alla convocazione con la nazionale inglese. E poi c’è il lato del Milan, che è sia tecnico sia economico. Con una rosa che già richiede degli interventi strutturali di un certo tipo (un difensore centrale, un esterno che faccia da alternativa a Saelemaekers e una punta in caso di uscita di uno tra Gimenez e Nkunku), l’eventuale partenza di Loftus-Cheek richiederebbe un riempitivo anche nella sua casella. E poi difficilmente il club potrebbe aprire ad un prestito, optando per una cessione che garantisca introiti immediati. A tal proposito, risulta complicato l’intreccio con il Napoli che dovrebbe portare Loftus-Cheek da Conte e Lorenzo Lucca (che gli azzurri dovrebbero prima riscattare dall’Udinese) in rossonero. Intanto, in vista della partita di domenica contro il Sassuolo, Ruben è l’unico giocatore offensivo che Allegri potrà avere dietro a Pulisic e Nkunku visto che né Leao né Gimenez saranno convocabili (entrambi guardano al Napoli in Supercoppa. Anche Fofana sarà out). L’unico rientro sarà quello di Athekame, oggi atteso in gruppo.