Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Allegri miglior allenatore di novembre, la Lega: "Il suo Milan dimostra una mentalità vincente"

Il tecnico rossonero sarà premiato in occasione della gara a San Siro contro il Sassuolo. De Siervo: "Ha sfruttato al meglio i giocatori a propria disposizione"
2 min
Milan

Milan

Tutte le notizie sulla squadra

Massimiliano Allegri miglior allenatore del mese. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto che "il premio Philadelphia Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all'allenatore del Milan. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A 2025/2026".

Le parole di De Siervo

"Il testa a testa emozionante in vetta al campionato si traduce anche in un confronto continuo tra i grandi allenatori della Serie A - ha dichiarato l'amministratore delegato di Lega Calcio Serie A Luigi De Siervo -. Nel mese di novembre è stato Massimiliano Allegri a prevalere con 10 punti conquistati in quattro partite, mantenendo la porta inviolata in tutti e tre gli scontri diretti vinti". "Il tecnico toscano - prosegue De Siervo - è riuscito a sfruttare al meglio i giocatori a propria disposizione, impostando una squadra ordinata e capace di leggere al meglio i diversi momenti della partita. Il Milan di Allegri dimostra una mentalità vincente e una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi, caratteristiche necessarie per lottare fino a fine stagione per la vetta della classifica".

 

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Milan

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS