Allegri miglior allenatore di novembre, la Lega: "Il suo Milan dimostra una mentalità vincente"

Massimiliano Allegri miglior allenatore del mese. La Lega di Serie A, infatti, ha reso noto che "il premio Philadelphia Coach Of The Month di novembre è stato assegnato all'allenatore del Milan. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Milan-Sassuolo, in programma domenica 14 dicembre 2025 alle ore 12.30 allo stadio Giuseppe Meazza di Milano. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da direttori di testate giornalistiche sportive che hanno valutato i singoli allenatori in base a criteri tecnico sportivi e di qualità di gioco espresso dalle loro squadre, oltre che di comportamento/fair play tenuto durante le gare. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 10ª alla 13ª della Serie A 2025/2026".