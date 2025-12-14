Allegri, Ricci per Pulisic e i problemi in difesa Milan: "Così è troppo facile"

Niente da fare per il Milan , che nonostante la doppietta di Bartesaghi ha pareggiato 2-2 contro il Sassuolo . Per i neroverdi in gol Koné e Laurienté . Le due squadre sono quindi costrette ad accontentarsi di un punto a testa, con i rossoneri che salgono così a quota 32 punti in classifica. Al termine della partita Massimiliano Allegri ai microfoni di Dazn ha quindi analizzato il match: " Abbiamo fatto una buona partita, abbiamo attaccato bene . Il Sassuolo è una squadra sempre pericolosa, hanno spaccato la partita. Se tu non recuperi palla immediatamente sei costretto a fare 90 metri all'indietro. Alla fine abbiamo rischiato di perderla, prendiamoci questo punto e prepariamoci per la Supercoppa ".

Milan, le parole di Allegri dopo il Sassuolo

Tra le fila rossonere si è notata l'assenza di un attaccante: "Indipendentemente dalle caratteristiche dei giocatori, i ragazzi hanno fatto una buona partita. Siamo in testa alla classifica e il nostro percorso è arrivare al 25 maggio tra le prime 4. Dobbiamo cominciare a prendere meno gol, per il resto abbiamo fatto una buona partita. Non abbiamo niente da rimproverare. Stavamo già pensando alla Supercoppa? Anche senza avrei comunque cambiato Pulisic. C'era bisogno di un centrocampista in più (Ricci ndr.) in quel momento. Dovevamo difendere meglio, soprattutto sul secondo gol. Troppo facile, così non possono entrare".

"Infortunio Gabbia? Speriamo non sia grave"

Su Nkunku: "Ha fatto una buona partita, così come a Torino. È stato determinante nei gol, è stato molto bravo. Un pareggio non cambia le dinamiche della squadra, sappiamo le caratteristiche della rosa. Stiamo facendo delle buone cose e sappiamo che non possiamo vincere tutte le partite. Serve continuità di risultati e oggi avremmo potuto anche perdere. Abbiamo portato a casa un pari che oggi sembrano 2 punti persi e invece alla fine sarà utile". Allegri ha poi concluso parlando delle condizioni di Gabbia: "Speriamo che non si sia fatto niente di grave. Lo scopriremo domani".