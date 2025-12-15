Milan, Fullkrug nome per l’attacco: l’idea di Tare per regalarlo ad Allegri

L'SOS numero 9 al Milan continua a giganteggiare . Allegri è stato bravo a mascherarlo , sfruttando Leao, Pulisic e Nkunku e in una posizione in cui non sono nati. L'americano sa fare tutto e ha risposto bene, mentre gli altri due si stanno abituando. Tra risposte positive e negative, Tare però si è mosso anche sul mercato, per cercare di regalare al proprio allenatore una vera prima punta, che possa tornare utile in determinate partite. Gimenez , fuori ormai da sei gare per un problema alla caviglia, non sembra posso svoltare la squadre e il nome finito sulla dirigenza rossonera è quello di Niclas Fullkrug , come riportato da Sky Sport.

Milan su Fullkrug, ipotesi prestito

Per rinforzare la fase offensiva, il Milan sta valutando concretamente il profilo di Fullkrug, attaccante del West Ham che potrebbe garantire soluzioni diverse rispetto agli attuali elementi presenti in rosa. Si tratta di un centravanti con caratteristiche fisiche e tecniche utili a completare il reparto, capace di offrire alternative tattiche soprattutto contro difese chiuse, quando l'appoggio su una punta potrebbe diventare determinante. L’operazione potrebbe svilupparsi sulla base di un prestito secco: al momento è un’ipotesi credibile e seguita con attenzione dalla dirigenza rossonera, anche se non rappresenta ancora una certezza. Il mercato è ancora lontanto, ma Tare si è attivato per cercare di risolvere il vuoto del bomber.

Come gioca Fullkrug

Füllkrug è un classico “nove d’altri tempi”, un centravanti che fa della fisicità, del gioco spalle alla porta e della presenza costante in area di rigore i suoi principali punti di forza. È abile nel proteggere palla, nel far salire la squadra e nel finalizzare l’azione, soprattutto sui cross e sui palloni sporchi, grazie a un ottimo senso della posizione e al gioco aereo. Al West Ham, però, non sta trovando spazio e gol, una situazione che ne ha limitato il rendimento e la centralità nel progetto tecnico. Un eventuale approdo al Milan potrebbe rappresentare per lui l’occasione ideale per rilanciarsi ad alti livelli, ritrovando minutaggio e fiducia anche in ottica Mondiale: la concorrenza in Nazionale resta alta, con Woltemade attualmente titolare nella Germania, ma sei m poesi positivi in rossonero potrebbe aiutarlo a convincere Nagelsmann a portarlo almeno in lista.