Saelemaekers, Allegri fa blindare il suo pupillo: rinnovo ufficiale col Milan

Prosegue l'idillio tra il Milan e Alexis Saelemaekers . Il belga rinnova con i rossoneri: l'accordo tra le parti si estende fino al 30 giugno del 2031 , come annunciato dal club attraverso un comunicato ufficiale. Il classe 1999 rappresenta senza dubbio uno dei punti fermi di Massimiliano Allegri : quest'anno è sempre stato schierato titolare dal tecnico, in tutte le 15 gare di campionato , mettendo a referto anche 2 gol e 3 assist.

Milan, Saelemaekers rinnova: è ufficiale

Questa la nota dei rossoneri: "AC Milan è lieto di annunciare di aver rinnovato il contratto di Alexis Saelemaekers fino al 30 giugno 2031, con decorrenza dal 1° luglio 2026. Arrivato in rossonero nel gennaio 2020, Alexis è cresciuto nel corso delle stagioni, distinguendosi per professionalità, spirito di sacrificio e un forte senso di appartenenza, incarnando i valori del Club dentro e fuori dal campo. Dopo aver collezionato 159 presenze e 12 reti con la maglia rossonera, contribuendo anche alla vittoria dello Scudetto nella stagione 2021/22, il Milan e Alexis Saelemaekers proseguiranno insieme il proprio cammino, con l'ambizione di raggiungere nuovi traguardi e scrivere altre pagine di storia rossonera".

Dal possibile addio al nuovo contratto

Eppure che Saelemaekers potesse restare al Milan e addirittura rinnovare il contratto sembrava impossibile fino a un paio d'anni fa. Nel 2023 infatti i rossoneri lo girarono in prestito con diritto di riscatto al Bologna: nonostante la grande stagione vissuta in Emilia, con tanto di qualificazione in Champions a fine stagione, non arrivò l'acquisto da parte dei rossoblù. Altra stagione, altro prestito, stavolta direzione Roma, con Abraham a fare il percorso inverso. Anche in giallorosso conferma la sua crescita, facendo ancora una volta ritorno alla base. In questa stagione, alla fine, la permanenza in rossonero diventando titolare inamovibile della squadra con Massimiliano Allegri con il 97% dei minuti giocati.