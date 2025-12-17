Milan, Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: le condizioni dei big da Leao a Gabbia

MILANO. La prima Supercoppa di Ibrahimovic. Non Zlatan, sia chiaro. Lui di Supercoppe in bacheca ne ha già una collezione (sono 3 solo quelle vinte in Italia). Il figlio Maximilian invece, potrebbe cominciare da quella che si assegnerà il 22 dicembre a Riad. Il giovane Ibra, infatti, è uno dei ragazzi di Milan Futuro convocati da Allegri con la prima squadra per rimpolpare la rosa in vista della trasferta araba. L’attaccante, figlio d’arte, ha già svolto alcuni allenamenti agli ordini di Allegri con i big e ora avrà la possibilità di vivere l’esperienza in Arabia Saudita. Così ieri sul charter che è partito alle 16 dall’aeroporto di Malpensa c’erano due biglietti a nome Ibrahimovic - visto che insieme all’ad rossonero, Giorgio Furlani e al ds, Igli Tare, ha viaggiato ovviamente anche Zlatan. Insieme a Ibra junior Allegri ha scelto di portare altri elementi provenienti da Milan Futuro: Matteo Dutu e Valeri Vladimirov, entrambi difensori, Emanuele Sala ed Emanuele Borsani, oltre al portiere Matteo Pittarella. Che Allegri abbia pescato a piene mani dal reparto arretrato di Milan Futuro scegliendo due difensori non è un caso, visto che ieri non è partito dall’Italia insieme ai compagni Matteo Gabbia.