Milan, Allegri convoca il figlio di Ibrahimovic per la Supercoppa: le condizioni dei big da Leao a Gabbia

MILANO. La prima Supercoppa di Ibrahimovic. Non Zlatan, sia chiaro. Lui di Supercoppe in bacheca ne ha già una collezione (sono 3 solo quelle vinte in Italia). Il figlio Maximilian invece, potrebbe cominciare da quella che si assegnerà il 22 dicembre a Riad. Il giovane Ibra, infatti, è uno dei ragazzi di Milan Futuro convocati da Allegri con la prima squadra per rimpolpare la rosa in vista della trasferta araba. L’attaccante, figlio d’arte, ha già svolto alcuni allenamenti agli ordini di Allegri con i big e ora avrà la possibilità di vivere l’esperienza in Arabia Saudita. Così ieri sul charter che è partito alle 16 dall’aeroporto di Malpensa c’erano due biglietti a nome Ibrahimovic - visto che insieme all’ad rossonero, Giorgio Furlani e al ds, Igli Tare, ha viaggiato ovviamente anche Zlatan. Insieme a Ibra junior Allegri ha scelto di portare altri elementi provenienti da Milan Futuro: Matteo Dutu e Valeri Vladimirov, entrambi difensori, Emanuele Sala ed Emanuele Borsani, oltre al portiere Matteo Pittarella. Che Allegri abbia pescato a piene mani dal reparto arretrato di Milan Futuro scegliendo due difensori non è un caso, visto che ieri non è partito dall’Italia insieme ai compagni Matteo Gabbia.
Allegri recupera Leao e Fofana
Il centrale rossonero, che contro il Sassuolo è stato sostituito nella ripresa (da De Winter che con ogni probabilità lo sostituirà anche col Napoli) per aver accusato un trauma in ipertensione al ginocchio sinistro, lunedì sembrava potesse farcela a partire col resto del gruppo. Invece, almeno per ora, è rimasto a Milanello per le terapie e non sarà tra i giocatori disponibili per la semifinale. Resta una speranza: se il Diavolo dovesse battere il Napoli e le condizioni di Gabbia migliorassero, si potrebbe pensare a trovargli un biglietto aereo per fargli raggiungere i compagni in vista della finale. Al momento è stata scelta la via della prudenza. Oltre a Gabbia, non è ovviamente partito Santiago Gimenez, alle prese con i noti guai alla caviglia. Sono invece recuperati e partiti con la squadra sia Rafa Leao che Fofana, pronto a riprendersi una maglia da titolare a centrocampo. I rossoneri sono arrivati ieri sera a Riad e questo pomeriggio svolgeranno l’allenamento di rifinitura alle 19 locali (le 17 italiane) presso il Princess Noura Stadium. In conferenza stampa sarà invece Mike Maignan il giocatore prescelto per affiancare Massimiliano Allegri.