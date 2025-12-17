Nkunku si gioca il Milan. Allegri lo difende ma sullo sfondo avanza Fullkrug

MILANO - Provaci ancora, Nkunku . Il clima d’Arabia, una competizione diversa, un’avversaria importante da affrontare, stimoli nuovi. L’attaccante francese nella prima partita di Supercoppa contro il Napoli dovrebbe essere ancora il prescelto come titolare , là davanti. In attesa di Leao . Il portoghese è partito con i compagni in direzione Riad, ma dovrebbe partire ancora dalla panchina. Ragione per la quale a trovare spazio sarà ancora l’ex Chelsea, alla terza partita da titolare di fila, dopo le due in campionato contro Torino e Sassuolo: la prima giocata proprio al fianco di Leao per una mezzora (causa Pulisic reduce dalla febbre), prima che Rafa si infortunasse; la seconda disputata con Pulisic come partner in attacco.

Precedentemente, Nkunku aveva giocato dall’inizio anche nel match di campionato con la Lazio, mentre si era seduto in panchina nel match di coppa, sempre contro i biancocelesti. Le occasioni per mettersi in mostra, insomma, Nkunku le sta anche avendo, complici le assenze dei compagni di reparto. Solo che il rendimento dell’attaccante resta sempre deficitario: ancora quota zero gol in campionato, solo una rete in Coppa Italia, contro il Lecce. Bottino più che scarso, miserrimo.

Milan, Nkunku delude ma Allegri lo difende

Allegri, come è giusto che sia, continua a incoraggiarlo e difenderlo davanti ai microfoni, quando gli si chiede di parlare del francese. Addirittura prima del Sassuolo gli ha detto di sorridere un po’ di più, un po’ come Chivu aveva fatto con Lautaro - solo che Lautaro di questi tempi segna eccome, Nkunku continua a restare a digiuno, anche se con il Sassuolo ha avuto quantomeno il merito di servire un assist a Bartesaghi (quello del secondo gol dell’esterno). Lecito però pensare che da un attaccante pagato in estate la bellezza di 37 milioni più bonus (che molto difficilmente verranno raggiunti) tanto la dirigenza che lo staff tecnico del Milan si aspettassero di più. Ai rossoneri in cerca gol in Supercoppa per poter bissare il successo della passata stagione e mettersi già un trofeo sotto all’albero di Natale, sperando poi di avere qualcosa un po’ più ghiotto da festeggiare quando sarà maggio, i gol di Nkunku servirebbero come il pane - o il panettone, se vogliamo rimanere in tema. Che lo spostamento in Arabia possa giovare al francese? I milanisti incrociano le dita, in attesa poi di avere a gennaio qualche regalino dal mercato.