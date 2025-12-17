Allegri: “Come stanno Leao e Fofana. Napoli arrabbiato, Conte in questi momenti di difficoltà...”

Vigilia di grande attesa per Napoli-Milan , semifinale di Supercoppa italiana che vale l’accesso alla finale . In conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha tracciato la rotta deli rossoneri sottolineando l’importanza della gara secca e le insidie di un avversario ferito ma pericoloso, mentre Mike Maignan ha ribadito compattezza, serenità e voglia di difendere il titolo. Tra scelte tattiche, condizioni della rosa e clima da grande evento, il mister ha fatto il punto, facendo chiarezza anche sulla situazione di Gimenez e sul mercato.

Napoli-Milan, conferenza Allegri

Allegri in conferenza stampa ha posto subito l'attenzione sulla semifinale di Supercoppa italiana, mettendo da parte il campionato: "Differenza nell'affrontare le piccole rispetto alle big? Domani è una partita completamente diversa, secca, dove l'obiettivo è arrivare in finale. Il Napoli è molto forte, lo abbiamo visto in campionato. Problematiche dei gol subiti? Potevamo fare meglio, ma dobbiamo concentrarci solo sulla sfida di domani". Sulle condizioni della squadra: "Fofana è a completa disposizione, Leao vediamo dopo l'allenamento di oggi". Sul possibile passaggio in futuro dal 3-5-2 al 4-3-3: "Non è questione di modulo, abbiamo sempre giocato con tre giocatori offensivi. Il calciatore che dà equilibrio è Saelemaekers, che quando attacchiamo diventa il terzo offensivo e quando difendiamo il quinto difensivo. Ora dobbiamo recuperare tutti i giocatori, visto che fino ad ora abbiamo giocato con gli stessi".

Il Napoli, Conte e l'infortunio di Gimenez

Poi un'analisi sui prossimi avversari: "Il Napoli oltre l'aspetto tattico è una squadra molto forte, che segna molto dentro l'area. Domani però è una partita secca e credo differente da quella giocata in campionato. Sarà una bella sfida, con in campo giocatori di valore. Se mi aspetto reazione del Napoli dopo le due sconfitte di fila? Affronteremo una squadra arrabbiata. Anche per loro la Supercoppa è un obiettivo. Conte quando ci sono questi momenti di difficoltà, riesce a tirare fuori il meglio dalla squadra. Dobbiamo farci trovare pronti ad affrontare le difficoltà. Loro hanno giocato partite aggressive e fisiche, come contro la Roma e la Juve, e dobbiamo prepararci bene per fare una bella gara dal punto di vista tecnico". Sui ragazzi dell'U23 convocati: "Hanno buone qualità ed è un premio per il lavoro che stanno facendo. Credo che l'U23 debba essere un bacino importante, ogni anno dovrebbero esserci due o tre giocatori provenienti dalla seconda squadra". Sull'infortunio di Gimenez: "Ha fatto una terapia conservativa, ma negli ultimi giorni si è riacutizzato il problema alla caviglia e gli è stato consigliato di fare un intervento. Mercato? Non ne abbiamo parlato. Dobbiamo recuperare i giocatori in rosa. Ora giochiamo la Supercoppa e poi valutiamo le possibilità con le società"