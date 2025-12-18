Allegri boccia la difesa Milan: "Prendiamo gol facili. Così non va. Nkunku? Dopo 3 mesi..."

"Abbiamo affrontato un Napoli forte e lo sapevamo. Abbiamo giocato compatti tranche che sui due gol. È stata una partita ben giocata da entrambe le squadre. Loro hanno fatto meglio nella fase difensiva di noi". Queste le parole di Massimiliano Allegri, intervenuto al termine della semifinale di Supercoppa italiana che ha visto il Milan arrendersi al Napoli di Antonio Conte con il finale di 2-0, ritirandosi così dalla difesa del titolo. All'Al-Awwal Park di Riad, i rossoneri - già reduci dal pareggio con il Sassuolo in campionato - cedono alle reti di David Neres (39') e Rasmus Hojlund (63'). Il calendario mette ora in programma il ritorno a San Siro, dove il 28 dicembre è atteso il Verona per la 17ª giornata di Serie A.
Allegri: "In difesa c'è qualcosa che non va"
"L’arbitro? Ha arbitrato bene insieme a tutta la terna. Noi abbiamo preso due gol che potevamo fare meglio e su questo dobbiamo lavorare - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Domenica scorsa o a Torino abbiamo preso gol in modo facile. La sconfitta va vista come opportunità di mettersi in piedi e andare avanti,. Ci tenevamo ad andare in finale. Ora pensiamo al campionato. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamp gestito bene la palla palla e dovevamo attaccare meglio area. Ma le partite come sempre sono decise da errori come nel primo gol dove si sono scontrati e la palla è andata via. Se in 3 partire prendi gol in cui potevi fare meglio c’è da rivedere come difendiamo. Difesa 4? Era una partita che dovevamo recuperare. Ma una partita non stravolge 3 mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità per conquistare il nostro obiettivo ed entrare tra le prime 4. Non sarà facile. Dobbiamo mantenere la fiducia. I buoni risultati in campionato ci sono stati. Abbiamo perso in Coppa e Supercoppa ma dobbiamo riprendere il cammino. Nkunku? Si è dato da fare. Ha avuto situazioni favorevoli. È un giocatore di ottime qualità. Verrà fuori, bisogna continuare a crederci. È 3 mesi che è in Italia. A volte arrivano dei ragazzi che hanno bisogno di inserirsi e altri che trovano subito il gol. Lui ha qualità importanti e vanno sfruttate".