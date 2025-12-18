Allegri boccia la difesa Milan: "Prendiamo gol facili. Così non va. Nkunku? Dopo 3 mesi..."

Allegri: "In difesa c'è qualcosa che non va"

"L’arbitro? Ha arbitrato bene insieme a tutta la terna. Noi abbiamo preso due gol che potevamo fare meglio e su questo dobbiamo lavorare - ha dichiarato ai microfoni Mediaset - . Domenica scorsa o a Torino abbiamo preso gol in modo facile. La sconfitta va vista come opportunità di mettersi in piedi e andare avanti,. Ci tenevamo ad andare in finale. Ora pensiamo al campionato. Nel primo tempo abbiamo avuto situazioni favorevoli. Abbiamp gestito bene la palla palla e dovevamo attaccare meglio area. Ma le partite come sempre sono decise da errori come nel primo gol dove si sono scontrati e la palla è andata via. Se in 3 partire prendi gol in cui potevi fare meglio c’è da rivedere come difendiamo. Difesa 4? Era una partita che dovevamo recuperare. Ma una partita non stravolge 3 mesi di lavoro. Bisogna analizzare con lucidità per conquistare il nostro obiettivo ed entrare tra le prime 4. Non sarà facile. Dobbiamo mantenere la fiducia. I buoni risultati in campionato ci sono stati. Abbiamo perso in Coppa e Supercoppa ma dobbiamo riprendere il cammino. Nkunku? Si è dato da fare. Ha avuto situazioni favorevoli. È un giocatore di ottime qualità. Verrà fuori, bisogna continuare a crederci. È 3 mesi che è in Italia. A volte arrivano dei ragazzi che hanno bisogno di inserirsi e altri che trovano subito il gol. Lui ha qualità importanti e vanno sfruttate".