Thiago Silva aspetta l'Europa: il Milan fa sul serio e Allegri lo rivuole, la situazione

Il Milan ieri è rientrato a Milano e Massimiliano Allegri ha dato due giorni liberi alla squadra che domenica 28 riprenderà cammino in campionato con Verona. Intanto il club però ragiona sul mercato. Il ko con il Napoli ha ribadito quelle che sono le necessità della rosa allenata da Allegri, ovvero un attaccante e un difensore centrale. L’operazione per portare Niclas Fullkrug in rossonero ai primi di gennaio procede spedita, con le parti che nei prossimi giorni si riaggiorneranno per definire in via totale la struttura dell’operazione che dovrebbe essere in prestito con diritto di riscatto (il West Ham avrebbe voluto un obbligo condizionato). Il tedesco potrebbe essere a disposizione di Allegri per la partita contro il Genoa dell’8 gennaio se tutto verrà depositato e definito dal 2 gennaio, giorno in cui si aprirà la finestra per tesserare dei nuovi calciatori. Anche perché Santiago Gimenez, che si è operato due giorni fa in Olanda alla caviglia, starà fermo almeno 6-8 settimane prima di poter tornare a disposizione. L’altra emergenza, numerica e qualitativa, è quella legata al difensore centrale. Thiago Silva si è svincolato dal Fluminense e cerca una nuova esperienza in Europa. Allegri lo vorrebbe con sé perché lo ritiene il giocatore giusto per poter ricoprire non solo un ruolo importante in campo, ma anche dentro lo spogliatoio dove alzerebbe ulteriormente il livello qualitativo e della competitività.