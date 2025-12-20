Allegri, niente squalifica dopo Milan-Napoli: la decisione del Giudice Sportivo

Non solo calcio e spettacolo nella semifinale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Milan disputata a Riyad. Il successo degli azzurri per 2-0 ha portato con sé una lunga scia di polemiche, nate da un clima particolarmente acceso vissuto a bordocampo. Nervosismo, parole forti e gesti evidenti hanno accompagnato diversi momenti della gara, catturati senza filtri dalle telecamere. Se l’assenza del consueto saluto finale tra allenatori ha fatto discutere, l’attenzione si è concentrata soprattutto su quanto accaduto tra Allegri e Oriali . Un episodio che ha spinto il Napoli a intervenire ufficialmente e che ha portato alla decisione del Giudice Sportivo.

Il confronto acceso tra Allegri e Oriali

Durante la semifinale, il nervosismo ha raggiunto livelli elevati soprattutto nella zona delle panchine. Nel corso del secondo tempo, Allegri si è reso protagonista di un acceso confronto con Oriali, collaboratore di Conte nel Napoli. Secondo quanto emerso dalle immagini e dai resoconti successivi, l’allenatore rossonero ha assunto un atteggiamento provocatorio, accompagnato da parole giudicate offensive. Un episodio avvenuto sotto gli occhi di dirigenti, staff e addetti ai lavori, oltre che in diretta televisiva. La situazione ha contribuito ad aumentare la tensione generale del match, già carico di significati sportivi. Il Napoli, al termine della gara, ha definito il comportamento di Allegri come “fuori controllo”, sottolineando la gravità dell’accaduto. Le immagini, trasmesse da numerose telecamere, hanno reso impossibile ignorare l’episodio.

La decisione del Giudice Sportivo

A seguito dei fatti di Riyad, il Giudice Sportivo Gerardo Mastrandrea, riunitosi il 20 dicembre 2025 con i propri collaboratori, ha preso una decisione ufficiale. Allegri è stato sanzionato con un’ammenda di 10 mila euro "per avere, nel corso del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un dirigente della squadra avversaria, al quale rivolgeva ripetutamente anche espressioni offensive; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale". Nei giorni scorsi, il Napoli aveva già espresso una dura condanna attraverso una nota ufficiale, ribadendo la necessità che l’episodio non passasse inosservato.