Il Milan torna dal Lilla per la porta: Maignan si allontana, già trovato il sostituto 

Spunta una nuova idea per la porta rossonera . Il Milan ha messo gli occhi sulla saracinesca del Lilla, Berke Ozer , protagonista di una super stagione nelle fila della squadra francese. A suon di grandi parate e soprattutto rigori parati. Una parabola quella dell’estremo difensore turco nella città dell’Alta Francia che ricorda quella vissuta dall’attuale portiere rossonero Mike Maignan , esploso proprio nella società del presidente Létang. Lo stesso percorso da Lilla a Milanello lo potrebbe fare pure Ozer tra qualche mese, visto che il suo nome è entrato tra i possibili papabili per la porta rossonera in caso di mancato rinnovo del francese. Tanto che gli scout del Diavolo nelle ultime settimane hanno fatto capolino sugli spalti delle gare del Lilla tra Ligue 1 ed Europa League per studiarlo da vicino.

Primi contatti

Primi contratti esplorativi avviati nei giorni scorsi anche con l’entourage del portiere ex Fenerbahce. Un elemento di grande personalità, ma anche dal carattere particolare come testimonia lo scontro avuto col ct della sua nazionale Vincenzo Montella in estate. Ozer, infatti, aveva abbandonato il ritiro della Turchia dopo la gara vinta contro la Bulgaria, criticando al tempo stesso il tecnico italiano in maniera piuttosto dura. Una vicenda che ha provocato un vero e proprio incidente diplomatico con la Federazione turca, che ha definito inaccettabile il comportamento del numero uno. Tanto che da allora non è stato più chiamato in Nazionale, nonostante l’elevato rendimento fornito col Lilla.

Sul campo, però, Ozer non si discute come testimoniano i tanti rigori respinti finora. Clamorosi i tre consecutivi neutralizzati all’Olimpico il 2 ottobre, quando ha fermato dal dischetto Dovbyk (due volte) e Soulè trascinando il Lilla alla vittoria sulla Roma. Chissà se a Tare e Moncada ha dato un feedback sulla saracinesca turca anche Giroud, che ha scoperto da vicino le doti del portiere classe 2000. Ozer ma non solo: nel database rossonero ci sono diversi portieri in vista del possibile casting estivo, qualora Maignan non dovesse rinnovare.

Gli altri nomi

Nei radar milanisti restano sempre Caprile del Cagliari, ma anche l’ucraino Lunin che al Real Madrid sta giocando poco e vorrebbe maggior spazio. Motivo per cui la prossima estate potrebbe fare i bagagli: tra l’altro il suo agente Mendes è di casa dalle parti di via Aldo Rossi come testimoniano le operazioni Joao Felix ed Estupinan condotte nelle ultime sessioni di mercato. Fari puntati anche sull’emergente brasiliano Hugo Souza del Corinthians che appare pronto a fare in estate il grande salto in Europa.

