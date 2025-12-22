Fullkrug al Milan, è fatta: Allegri ha la punta da subito grazie alla Figc

Niclas Fullkrug è atteso questa sera a Milano. L'attaccante tedesco a breve inizierà la sua avventura con il Milan dove approda con la formula del prestito gratuito dal West Ham con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni poi le visite mediche e la firma sul contratto con il club rossonero. Dopo l'esperienza in Bundesliga, Fullkrug arriva in Premier League negli Hammers ma delude le aspettative: qui chiude la prima stagione solo con 3 gol e 2 assist in 20 presenze mentre quest'anno è sceso in campo 9 volte senza mai andare a segno. Il classe 1993 sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già per la trasferta di Cagliari in programma il 2 gennaio alle 20:45.
La deroga della Figc
Fullkrug potrebbe già debuttare contro il Cagliari grazie a una deroga della Figc: visto che la finestra di mercato aprirà ufficialmente il 2 gennaio, a causa dei tempi tecnici ristretti per depositare i contratti in Lega, le due squadre non avrebbero potuto schierare i nuovi aquisti. Spiegato il motivo del perché della deroga ad hoc da parte della Figc. Nel dispositivo depositato dalla Figc, la Federazione spiega che "ritenuta condivisibile la proposta, ed in particolare le ragioni tese ad assicurare una piena ed identica tutela a tutte le associate alla Lega Serie A, si autorizza limitatamente alla sola gara Cagliari-Milan del 2 gennaio 2026, l'utilizzazione di calciatori la cui data di decorrenza del tesseramento coincida con la data di disputa della gara, fermo restando il rilascio del visto di esecutività da parte della Lega Calcio Serie A e a condizione che il deposito telematico delle richieste di tesseramento venga effettuato entro le ore 16:00 del giorno della gara".