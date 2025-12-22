Fullkrug al Milan, è fatta: Allegri ha la punta da subito grazie alla Figc

Niclas Fullkrug è atteso questa sera a Milano. L'attaccante tedesco a breve inizierà la sua avventura con il Milan dove approda con la formula del prestito gratuito dal West Ham con diritto di riscatto intorno ai 12 milioni di euro. Nei prossimi giorni poi le visite mediche e la firma sul contratto con il club rossonero. Dopo l'esperienza in Bundesliga, Fullkrug arriva in Premier League negli Hammers ma delude le aspettative: qui chiude la prima stagione solo con 3 gol e 2 assist in 20 presenze mentre quest'anno è sceso in campo 9 volte senza mai andare a segno. Il classe 1993 sarà a disposizione di Massimiliano Allegri già per la trasferta di Cagliari in programma il 2 gennaio alle 20:45.