Il Milan guarda al post Maignan: prima offerta per Souza. E Allegri aspetta... Kostic! 

MILANO. Il Milan guarda al dopo Maignan con maggior convinzione. Più passano i giorni e le settimane e più circola la sensazione che il portiere francese, al termine della stagione, saluterà il club rossonero a parametro zero. Troppo ampio lo squarcio generato a febbraio dalla riformulazione al ribasso della proposta di rinnovo che era stata originariamente accettata. Il ritorno ai parametri di gennaio, ovvero un ingaggio da 5.5 milioni di fisso più bonus, non sembra esser bastato a convincere Maignan, nonostante il lavoro di Allegri e Tare per cercare di fargli cambiare idea. E allora, per non arrivare con l’acqua alla gola esattamente come cinque anni fa quando il Milan ballò una tarantella simile con il contratto di Donnarumma (poi sostituito da Maignan), ecco che emerge il nome caldo per l’estate. Si tratta di Hugo Souza, portiere titolare del Corinthians e nei tre portieri costantemente convocati da Carlo Ancelotti nella seleçao brasiliana. L’operazione è proiettata per giugno con il Milan che ha già inviato una prima offerta sia alla dirigenza del Timão sia al calciatore stesso. Al momento, però, entrambe le parti hanno rimandato al mittente le proposte ricevute ma siamo solo all’inizio di quella che potrebbe essere la principale trattativa per il candidato più caldo per il dopo Maignan.