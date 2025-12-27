Allegri boccia lo scambio Juve: “Ricci non si muove. Leao fuori, il calcio non si spiega…”

Manca poco al ritorno in campo del Milan , impegnato nel lunch match della domenica contro il Verona . Sulla carta quella contro i gialloblù dovrebbe essere una partita alla portata dei rossoneri, ma la squadra di Allegri non dovrà abbassare la guardia. In vista della partita il tecnico del Diavolo ha quindi analizzato il match in conferenza stampa : "Il Verona è una squadra che ha fatto sempre belle partite. Ha talmente giocatori di velocità e tecnica davanti che se non hai la sicurezza difensiva dietro rischi di capitolare. Battere le piccole non è semplice in questo momento del campionato. Per vincere bisogna fare bene entrambe le fasi , soprattutto con le piccole quando hai molto più possesso della palla e questo dato a noi ci è contro. Speriamo di fare i tre punti domani . Il calcio non si spiega, si gioca. Abbiamo 32 punti, dobbiamo riprendere a fare la fase difensiva come squadra: fare di tutto per creare difficoltà all'avversario. Abbiamo preso gol in modo troppo facile. Dobbiamo tornare ad essere più tosti nella fase difensiva".

"Sempre in svantaggio? Questione di attenzione"

"Credo che dall'inizio dell'anno i tifosi sono stati sempre molto presenti, per noi è una bellissima cosa - ha aggiunto -. L'importante domani è cercare di fare i 3 punti contro un Verona scorbutico, ha giocatori veloci. Una squadra che attacca molto bene l'area, dobbiamo fare una partita ordinata, cercando di migliorare la fase difensiva che nelle ultime partite, come squadra, è venuta a mancare. Sempre in svantaggio nelle ultime quattro? Correggere si può correggere tutto. C'è stato un periodo in cui andavamo in vantaggio, ora andiamo sotto: speriamo di invertire domani questa tendenza. Non è una questione di approccio ma di attenzione della fase difensiva in generale. Bisogna tornare ad essere più cattivi che quando non abbiamo palla bisogna pensare a difendere nel modo giusto".

Fofana e Loftus-Cheek

Su Fofana: "È un giocatore molto importante per la squadra. Può e deve fare di più, lo deve volere. Cambi? In questo momento cambiare a livello tattico non c'è bisogno. Deve cercare di mettere in campo e sfruttare al meglio le caratteristiche dei giocatori che ho a disposizione. Loftus-Cheek? Ruben è un giocatore importante per noi, l'ho detto all'inizio e l'ho detto anche quando stava giocando meno. In queste 9 partite avremo bisogno di tutti, tutti dobbiamo avere l'obiettivo chiaro che è tornare a giocare alla Champions: arrivare tra le prime quattro non è semplice, non è complicato. Bisogna rimanere sempre in piedi qualsiasi cosa succeda e fare un passettino alla volta. Non sarà semplice ma solo con la voglia, la convinzione e la determinazione possiamo farcela di arrivare all'obiettivo".