Agnelli da Allegri, a San Siro per Milan-Verona: tifosi Juve scatenati sui social

Il legame con Allegri, simbolo di un’epoca vincente

Sullo sfondo, inevitabile, c’è anche l'amicizia con Massimiliano Allegri, ora tecnico del Milan. L’allenatore più vincente della storia juventina è stato l’uomo di fiducia di Agnelli, il tecnico con cui ha condiviso scudetti, finali europee e stagioni memorabili. Un rapporto solido, fatto di stima e amicizia, che non si è mai rotto. E anche dopo l'esonero nel 2024, ha speso belle parole per Max: "Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…". Agnelli oggi osserva da lontano, da semplice spettatore. Ma la sua storia lo rende ancora un protagonista, anche quando non lo è formalmente. Il lunch match di San Siro non chiarisce se questo sia solo un passaggio occasionale o l’inizio di una presenza più frequente. Di certo, conferma una cosa: alcune figure, nel calcio italiano, non smettono mai davvero di far parlare di sé. Anche quando tornano in silenzio, seduti sugli spalti, a guardare una partita qualunque. E i tifosi sui social si sono scatenati.