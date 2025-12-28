Agnelli da Allegri, a San Siro per Milan-Verona: tifosi Juve scatenati sui social

Andrea Agnelli si riaffaccia al calcio passando da San Siro. Succede quasi in punta di piedi, come chi non cerca riflettori ma finisce comunque per accenderli. L’ex presidente della Juventus, figura centrale di un’epoca vincente del club bianconero, è stato avvistato sugli spalti per assistere a Milan-Verona insieme a Hugh Grant e nello stesso settore con Scaroni, Baresi, Enrico Letta, Tare, Furlani e il neo acquisto Fullkrug. Una presenza che fa rumore proprio perché rara: negli ultimi anni si è visto poco nel mondo del pallone, dopo le dimissioni dalla Vecchia Signora nel 2022 e un lungo periodo di silenzio pubblico. Eppure il calcio, ancora una volta, sembra richiamarlo a sé. E questa volta ha scelto di "tifare" per il suo amico Allegri.
Agnelli, un ritorno che non passa inosservato
Vederlo a San Siro, tempio storico del calcio italiano e casa dei grandi rivali di sempre, ha un valore simbolico. Agnelli non occupa più una poltrona di comando, non detta strategie né linee politiche, ma la sua figura resta ingombrante. La sua sola presenza riapre interrogativi, ricordi, suggestioni. Milan-Verona diventa così più di una semplice partita di campionato: è lo sfondo di un ritorno silenzioso, ma carico di significato. Dopo l’addio alla presidenza della Juventus, Agnelli ha scelto un profilo basso. Niente dichiarazioni, poche apparizioni pubbliche, una distanza evidente dal sistema calcio che aveva contribuito a modellare per oltre un decennio. Un’assenza quasi totale dagli stadi. Proprio per questo, il pomeriggio di San Siro assume il sapore di un’eccezione: non un ritorno ufficiale, ma un segnale, una fotografia che riporta Agnelli dentro il perimetro del pallone.
Il legame con Allegri, simbolo di un’epoca vincente
Sullo sfondo, inevitabile, c’è anche l'amicizia con Massimiliano Allegri, ora tecnico del Milan. L’allenatore più vincente della storia juventina è stato l’uomo di fiducia di Agnelli, il tecnico con cui ha condiviso scudetti, finali europee e stagioni memorabili. Un rapporto solido, fatto di stima e amicizia, che non si è mai rotto. E anche dopo l'esonero nel 2024, ha speso belle parole per Max: "Un mix straordinariamente unico: superbia e umanità che si fondono continuamente durante un viaggio decennale. Grazie Max, grazie a te che hai rappresentato essere Juventus con ogni tua cellula. Fino alla fine…". Agnelli oggi osserva da lontano, da semplice spettatore. Ma la sua storia lo rende ancora un protagonista, anche quando non lo è formalmente. Il lunch match di San Siro non chiarisce se questo sia solo un passaggio occasionale o l’inizio di una presenza più frequente. Di certo, conferma una cosa: alcune figure, nel calcio italiano, non smettono mai davvero di far parlare di sé. Anche quando tornano in silenzio, seduti sugli spalti, a guardare una partita qualunque. E i tifosi sui social si sono scatenati.
Agnelli a San Siro, la reazione dei tifosi
Alcuni tifosi dopo aver visto Agnelli a San Siro sono stati abbastanza chiari: "Si deve avvicinare sempre di più". Mentre altri l'hanno presa con un velo di ironia: "È tornato dal suo amore platonico" e ovviamente il riferimento è ad Allegri, suo grande sostenitore da sempre e che ha riportato alla Juventus anche nel 2021. Anche i tifosi del Milan ci hanno scherzato: "Ci sono più presenze di Andrea Agnelli a San Siro negli ultimi due anni rispetto a Cardinale", "Compraci, ti prego". I messaggi sono stati molti e anche i meme, con molti supporters bianconeri che hanno rivisto le immagini dell'ex presidente con un velo di malinconia.
