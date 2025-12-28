Il Milan torna a vincere sotto gli occhi di Agnelli: tris al Verona, Nkunku si sveglia

Il Milan torna a sorridere dopo il pareggio in campionato rimediato la scorsa giornata contro il Sassuolo di Grosso. Uno straripante Nkunku ha consentito ai rossoneri di conquistare tre punti di fondamentale importanza, che hanno permesso alla squadra di Max Allegri di riportarsi in vetta alla classifica, quantomeno in attesa della gara tra Atalanta ed Inter. Rossoneri che dominano in lungo e in largo per gran parte del match contro il Verona , concretizzando il predominio in campo al 45' con l'ennesimo gol di Pulisic, su assist dell'ex Juve Rabiot. Nel secondo tempo arriva subito il gol del raddoppio con Nkunku su rigore al 48', firmando poi dopo cinque minuti la doppietta personale che ha permesso al Milan di portarsi sul definitivo 3-0.

Milan: la doppietta di Nkunku trascina i rossoneri

La classifica parla chiaro: i rossoneri sono tornati al comando grazie ad una prestazione eccellente messa in mostra dagli uomini di Max Allegri. Il Milan batte il Verona con un roboante 3-0 sotto gli occhi di Andrea Agnelli, con gli scaligeri che hanno disputato un buon primo tempo, senza però riuscire ad arrivare in porta. Ad arrivarci, invece, è stato Pulisic al 45' che ha trovato il decimo gol stagionale con la maglia dei rossoneri, facendo sentire sempre meno l'assenza - in attesa dell'esordio del neoacquisto Fullkrug - di un centravanti di ruolo. Nota positiva per Allegri la prima doppietta in Serie A di Nkunku: in cinque minuti segna prima dagli undici metri e poi approfitta di una palla vagante in area per poi infilare Montipò con un tiro all'angolino basso. La prossima giornata vedrà i rossoneri affrontera il Cagliari - reduce dalla vittoria contro il Torino - alla Unipol Domus, mentre il Verona se la vedrà proprio con il Torino, restando fermo al 18° a quota 12 punti in classifica.