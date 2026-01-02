Fullkrug ufficiale al Milan: le cifre dell'operazione, il numero di maglia e 'quella maledizione'

Con l'infortunio di Gimenez, il Milan si è trovato a dover fare i conti con diversi problemi in fase offensiva. La squadra di Allegri , infatti, è stata per molte settimane senza un vero riferimento offensivo, costretta a dover puntare sulle qualità di Leao, Pulisic e Nkunku, che però sono stati fermati da diversi problemi fisici. Per questo i rossoneri sono subito corsi ai ripari e hanno acquistato dal West Ham Niclas Fullkrug ( che potrà giocare subito grazie alla FIGC ) in prestito fino al termine della stagione con diritto di riscatto a 5 milioni di euro .

Milan, ecco Fullkrug: il comunicato

Di seguito il comunicato del club rossonero: "AC Milan comunica di aver acquisito a titolo temporaneo, con opzione per l'acquisizione a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Niclas Füllkrug dal West Ham United FC. Nato ad Hannover (Germania) il 9 febbraio 1993, Niclas Füllkrug cresce nel Settore Giovanile del Werder Brema e trascorre la sua carriera calcistica in Germania dove gioca anche per il Greuther Fürth, il Norimberga e l'Hannover 96, prima di fare ritorno al Werder Brema nel 2019, con cui nella stagione 2022/23 si laurea capocannoniere della Bundesliga. Nell'estate 2023 passa al Borussia Dortmund, dove colleziona in una sola stagione 42 presenze e 15 gol, di cui 3 in Champions League, competizione che lo vede titolare anche nella finale giocata contro il Real Madrid. Dopo l'avventura con il Borussia, l'attaccante tedesco approda in Premier League al West Ham United. Nel novembre 2022 riceve la sua prima convocazione per la Nazionale maggiore e viene incluso nella rosa che partecipa al Mondiale in Qatar. Niclas Füllkrug indosserà la maglia numero 9".

La maledizione del 9

L'attaccante tedesco vestirà quindi la maglia numero 9 che, almeno nella storia recente, non ha portato propriamente fortuna dalle parti di Milanello. Dopo Filippo Inzaghi, infatti, praticamente ogni attaccante ad aver indossato quel numero ha deluso le aspettative: Matri, Torres, Destro, Luiz Adriano, Lapadula, Andrè Silva, Higuain, Piatek, Mandzukic e Jovic. L'unica nota positiva? Olivier Giroud. La speranza dei tifosi del Milan, quindi, è che Fullkrug possa seguire le orme di Olivier, lasciandosi alle spalle questa sorta di 'maledizione' che aleggia sulla 9 nel post Super Pippo.