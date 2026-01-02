Milan, Allegri punge Leao: “A sinistra si addormenta”. E sulla quota scudetto…

CAGLIARI - Il Milan apre il suo 2026 con una vittoria. Una rete di Leao regala ad Allegri i tre punti a Cagliari e il primato, in attesa della risposta delle altre big per la lotta Scudetto. Il tecnico rossonero ha analizzato così ai microfoni di Sky la vittoria contro i rossoblù di Pisacane partendo dall'uomo partita: "Credo che quando è in mezzo al campo è più nel vivo del gioco. Poi gli piace andare a sinistra, però sono situazioni perché a volte si addormenta. Giocando centravanti ha le qualità giuste, non era al 100%, ma ha già fatto 6 gol più 1 in coppa saltando anche molte partite".

Allegri e il calendario

Prosegue l'analisi: "Nel primo tempo abbiamo preso tre tiri in un minuto, poi è passato stando ordinati. Noi abbiamo sbagliato molto in uscita, concedendo. Nel secondo tempo loro sono calati e noi cresciuti, potevamo fare il secondo gol sprecando alcune occasioni". E sulla corsa in vetta: "Presto, tante squadre in pochi punti. Era importante non subire gol, bisogna continuare a lavorare. Sappiamo che è difficile arrivare in fondo. Lo spirito di questa squadra è buono perché non si sentono le mancanze quando ci sono". Sulla squadra: "Stanno migliorando tutti, giocare nel Milan non è semplice. Stanno migliorando singolarmente nelle situazioni, già contro il Verona avevano fatto bene. Difendono in modo migliore, sono meno frenetici". E sul calendario senza coppe europee: "Noi ora giocheremo l'8, l'11, il 15 e il 18. Poi il 25 e l'1 a Bologna. Andavo bene a matematica. Quando ci dicono di giocare, noi giochiamo. Cerchiamo di fare bene, il calendario non si può cambiare. Dobbiamo pensare alla prossima, mancano ancora tanti punti".

"Fullkrug è arrivato con entusiasmo"

A Dazn aggiunge: "Bisognava fare meglio nel primo tempo con tre occasioni subite in 1 minuto. Eravamo leggeri. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, ma potevamo fare ancora meglio dopo l'1-0 nei passaggi decisivi. Nel primo tempo abbiamo attaccato poco la profondità, nel secondo tempo molto meglio. Fofana ha fatto il primo controllo buono al 50' ed è stato bravo a far partire l'azione del gol". Sul nuovo arrivato: "Fullkrug è entrato bene, è arrivato al Milan con voglia ed entusiasmo. Ci è stato utile, è molto bravo e non si scopre ora". Poi chiude: "Stiamo lavorando bene con un gruppo ottimo. Bisogna migliorare di aprtita in partita. Non abbiamo subito gol ed è segnale di crescita. Sullo Scudetto è inutile stare qui a parlare, bisogna stare bene alla fine e fare più punti possibili per arrivare in Champions"