Calciomercato Milan, non solo Fullkrug: l’ultima idea per l’attacco arriva dalla Ligue 1

Al di là di Fullkrug il Milan continua a sondare il mercato alla ricerca di un innesto offensivo. Sicuramente per l’estate, ma non è da escludere un blitz già a gennaio. Anche perché il panzer tedesco arrivato dopo la poca esaltante avventura col West Ham rappresenta un punto di domanda; mentre Nkunku è nel mirino del Fenerbahçe che ha alzato il pressing per portarlo a Istanbul. Assalto, almeno per ora, respinto al mittente dalla punta francese che vuol restare a Milano e continuare l’avventura in rossonero. Nel frattempo però, però, la dirigenza milanista ha intensificato il pressing per il gioiellino dell’Angers Sidiki Chérif . Un interesse svelato in anteprima proprio da Tuttosport lo scorso 12 dicembre. Non erano, infatti, passati inosservati gli scout del Diavolo che avevano più volte fatto capolino alle gare dell’attaccante franco-guineano che rappresenta uno dei migliori talenti della Ligue1 . A soli 19 anni tra l’altro Chérif gioca già titolare e segna con una buona continuità in uno dei top campionati europei. Mica male. Tanto che diversi club di Bundesliga gli hanno già messo gli occhi addosso, anche se il Milan intriga parecchio il ragazzo.

Il nome di Chérif va tenuto d’occhio

Non a caso a metà dicembre è già andato in scena un primo incontro tra l’entourage della punta e i dirigenti milanisti. Contatto all’interno del quale gli uomini-mercato rossoneri hanno ribadito come il centravanti classe 2006 piace parecchio in prospettiva futura. Tradotto: il piano iniziale in via Aldo Rossi prevedeva di portarsi avanti su Chérif in vista dell’estate, quando sarebbe potuto diventare uno dei rinforzi per l’attacco di Allegri. I guai fisici di Santi Gimenez (il cui futuro resta comunque in bilico) e gli alti (pochi) e i bassi (molti finora) di Nkunku hanno, però, indotto il Milan a fare delle valutazioni pure per l’immediato. E così il nome di Chérif va tenuto d’occhio sia in queste settimane della sessione invernale sia nei prossimi mesi. Al netto della concorrenza soprattutto tedesca che si preannuncia agguerrita. Ecco perché giocare d’anticipo potrebbe fare la differenza nella corsa al gioiellino dell’Angers. Capitolo difensore: a Casa Milan cercano un’occasione (magari in prestito) per puntellare la retroguardia. A Max Allegri piacerebbe Gatti, ma la Juve ha detto no allo scambio con De Winter. Proposto Dier (Monaco); mentre il nome di Kim (Bayern) appare fuori target, idem Skriniar (Fenerbahçe), così come non scalda Disasi offerto dal Chelsea.