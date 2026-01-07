Leao, regalo doppio: aspetta il rinnovo e ritrova Pulisic

MILANO - Ci vuole un Milan a tutto Rafa per continuare a sognare. Soprattutto ora che, in una stagione un po’ piagata dagli infortuni, Leao riesce comunque a essere decisivo nel ruolo di centravanti che gli ha disegnato addosso Massimiliano Allegri quest’anno. Le fortune dei rossoneri passano in gran parte dal talento del portoghese con il club che sta pensando di rinnovare il contratto del giocatore , attualmente in scadenza i 30 giugno del 2028 . I contatti con l’entourage della punta sono già stati avviati negli scorsi mesi e se non si è entrati già nel vivo della questione è perché la società sta lavorando sulle situazioni più urgenti dal punto di vista della scadenza - due nomi su tutti, quelli di Mike Maignan e Fikayo Tomori. La volontà del Milan, però, è quella di premiare il giocatore per quello che sta facendo in campo - e questa intenzione è chiara. Leao, insomma, sta passando l’esame di maturità: gli è stato chiesto di fare il centravanti e si è messo a disposizione della visione di Allegri con il piglio del bravo soldatino. Con buoni risultati, tra l’altro: a Cagliari ha fatto gol alla prima occasione utile, mostrando quell’istinto da killer che in altri periodi della sua storia milanista non ha saputo tirar fuori. Il primo appuntamento milanista dell’anno è decollato nel segno di Leao e delle sue surfate celebrative, quale che fa a favore di telecamera dopo ogni gol.

Milan-Genoa: torna la coppia Leao-Pulisic a San Siro

Per la gara di domani, poi, il pubblico di San Siro potrà finalmente tornare a godersi la coppia di attaccanti titolari: Leao e Pulisic. Che non si vedevano insieme dalla serata del derby del 23 novembre, peraltro giocato in trasferta perché si era a casa dell’Inter (gara risolta proprio grazie all’acuto di “Capitan America”). Sulla carta i due attaccanti sono una delle coppie più prolifiche del campionato, peccato che finora Allegri abbia avuto quasi sempre a disposizione solo uno dei due giocatori alla volta. Contro il Genoa ci saranno tutti e due, con Pulisic che ha risolto i fastidi che lo hanno tenuto fuori a Cagliari. Leao, dal canto suo, è vero che nell’ultimo turno di campionato ha segnato il gol vittoria, ma è anche vero che dal punto di vista della prestazione non è stato brillantissimo. Comprensibile, perché al rientro: la brillantezza è da ritrovare nei prossimi match. La curiosità però è tutta quella di capire se insieme Pulisic e Leao faranno insieme ancora più scintille di quante fatte ognuno in campo per conto suo. Cosa che da un certo punto di vista è da auspicare perché non ci sono comunque molte alternative là davanti, oltre al nuovo arrivato Füllkrug che dovrebbe avere spazio negli ultimi minuti (sarebbe l’esordio a San Siro).

Infermeria Milan: Nkunku a parte, monitorato Loftus-Cheek

Nkunku nell’allenamento di ieri ha ancora lavorato a parte rispetto al resto del gruppo. A questo punto si deciderà oggi se farà parte dei convocati o meno, ma di certo anche un recupero in extremis (che poi è tutto da vedere se arriverà) sarebbe al massimo sinonimo di panchina. Oltretutto ieri Loftus-Cheek ha interrotto anzitempo l’allenamento, dopo aver accusato un piccolo problema fisico. L’inglese nelle ultime uscite era stato utilizzato da Allegri proprio nella posizione di sotto punta per le sue caratteristiche, vista la coperta un po’ corta in attacco. Le condizioni di Loftus non destano preoccupazione, oggi dovrebbe regolarmente svolgere l’allenamento insieme ai compagni.