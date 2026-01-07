Allegri: “Quota Scudetto a 86-88 punti. Juve forte, può anche farne 50. Con l'arrivo di Spalletti..."

Dopo la vittoria di misura per 1-0 contro il Cagliari, di corto muso come direbbe Allegri , il Milan si prepara a sfidare il Genoa . I rossoneri sono al momento secondi in classifica a -1 dall' Inter e vorranno vincere ancora per restare vicini alla testa del campionato. Alla vigilia della partita l'allenatore del Milan è quindi intervenuto in conferenza stampa : "Affrontiamo un Genoa che nelle ultime dieci ha sempre segnato. Da quando è arrivato De Rossi ha segnato molto , con giocatori tecnicamente molto validi. Davanti ha Colombo che sta facendo molto bene e sono contento perchè è un ragazzo straordinario. È una partita che va affrontata con grande rispetto e con l'obiettivo chiaro di portare a casa i tre punti. Dopo le partite di ieri si è alzata la quota Champions a 74 punti . Poco tempo per recuperare? Quando ci sono partite ravvicinate bisogna fare dei cambi. Se avessimo giocato la Champions ne avremmo avute da giocare molte di più e sarebbe stato molto meglio. Credo che una cosa importante sarebbe spostare l'orario delle partite della sera dalle 20.45 alle 20. Quei 45 minuti sono fondamentali per il recupero dei giocatori così alle 23 sei già a letto. Sarebbe molto intelligente".

200 sulla panchina del Milan e i paragoni con il passato

Per Allegri sarà la 200esima partita sulla panchina del Milan: "Il passato serve per cercare di fare meglio il futuro, andare a migliorare quelle che sono state le cose sbagliate in passato. Meglio questo Milan o quello vecchio? Quando si parla delle vecchie squadre si tende a dire che quelli vecchi sono sempre più forti, ma il confronto va fatto con quelli attuali. No. Il Milan è una squadra forte, con grandi valori individuali e l'obiettivo chiaro di ottenere il massimo dalle proprie potenzialità". Per Max, gennaio sarà un mese speciale anche perchè avrà la possibilità di fare il tedoforo, colui che trasporta la torcia olimpica per Milano-Cortina 2026: "Sono contento. Sarà un'emozione e un'esperienza meravigliosa. Ringrazio il Coni".

Tra mercato e rinnovi

Gennaio è anche il mese del mercato: "Non mi aspetto niente perchè ho una società che lavora bene per il Milan. Sono tutti concentrati per il bene del Milan". Il vero acquisto potrebbe essere il rinnovo di Maignan: "La società sta lavorando per il futuro del Milan. Dentro il Milan ci sono tanti ottimi giocatori e la società sta lavorando per avere un futuro importante. L'obiettivo è arrivare in Champions". Ma in entrata è già arrivato Fullkrug: "Abbiamo 4 partite ravvicinate che sono belle da giocare. Sta migliorando nella condizione ma ha già fatto vedere che sa mettersi al servizio della squadra e che ha delle caratteristiche che noi non abbiamo. Sono molto contento del suo arrivo, sta facendo bene in allenamento. Speriamo che abbia la possibilità di segnare anche lui perchè abbiamo bisogno di gol". Chi poi dovrà migliorare in fase realizzativa è Loftus-Cheek: "Di Ruben sono molto contento perchè, incrociando le dita, sta molto bene fisicamente. Ha avuto un fastidio ma domani sarà a disposizione. Deve fare uno switch e incidere di più in zona gol. Ha potenzialità importanti ed è molto bravo con il colpo di testa, ma deve determinare di più".