Milan, Allegri non molla Gatti e convince Maignan: gli obiettivi e le cifre del super rinnovo

MILANO - Il Milan e Mike Maignan sono sempre più vicini , ma prima di aprire la bottiglia buona ci vorrà ancora lo step cruciale, ovvero quello delle firme sul contratto . La lunga trattativa, che in estate sembrava impossibile che si potesse riaprire, sta invece per arrivare a quel lieto fine che tutto l’ambiente rossonero si augurava da mesi, perché c’è un accordo verbale tra le parti sui dettagli del contratto. Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sul giocatore è stato fondamentale, perché Maignan ha dimostrato di poter essere un osso molto duro da convincere e smollare. Le crepe di un anno fa sembrano ormai prossime ad essere risanate, con un accordo molto importante per ammontare economico e durata del contratto. Il Milan, nella proposta ufficiale fatta a Jonathan Kebe , procuratore del capitano rossonero, ha messo tutto nero su bianco: 5.5 milioni di base fissa più bonus e una durata contrattuale più lunga, ovvero cinque anni a fronte dei tre con opzione che era stata formulata a gennaio 2025 prima di essere modificata al ribasso.

Allegri, il nuovo clima a Milanello e la scelta di Maignan

Maignan, che in estate aveva promesso ad Allegri la massima professionalità a prescindere dalla situazione contrattuale, ha visto i cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato in clima a Milanello (e non solo) dopo la passata annata. Una squadra competitiva, in lotta per il vertice della classifica, uno spogliatoio sano e che rema tutto dalla stessa parte, un allenatore che ha ridato una mentalità di un certo tipo laddove si era persa e un preparatore dei portieri come Claudio Filippi che è entrato nel sistema operativo di Maignan sono alcuni dei punti cardine che hanno portato il francese a rivedere la sua posizione. Superfluo sottolineare come anche i senatori del gruppo squadra abbiano spinto con lui per il rinnovo e unitamente al fatto che Maignan a Milano si trovi molto bene, hanno portato allo scenario fin qui descritto. Adesso ci sarà l’attesa più snervante per i tifosi ovvero quella per la firma e gli annunci ufficiali.