Milan, Allegri non molla Gatti e convince Maignan: gli obiettivi e le cifre del super rinnovo

MILANO - Il Milan e Mike Maignan sono sempre più vicini, ma prima di aprire la bottiglia buona ci vorrà ancora lo step cruciale, ovvero quello delle firme sul contratto. La lunga trattativa, che in estate sembrava impossibile che si potesse riaprire, sta invece per arrivare a quel lieto fine che tutto l’ambiente rossonero si augurava da mesi, perché c’è un accordo verbale tra le parti sui dettagli del contratto. Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sul giocatore è stato fondamentale, perché Maignan ha dimostrato di poter essere un osso molto duro da convincere e smollare. Le crepe di un anno fa sembrano ormai prossime ad essere risanate, con un accordo molto importante per ammontare economico e durata del contratto. Il Milan, nella proposta ufficiale fatta a Jonathan Kebe, procuratore del capitano rossonero, ha messo tutto nero su bianco: 5.5 milioni di base fissa più bonus e una durata contrattuale più lunga, ovvero cinque anni a fronte dei tre con opzione che era stata formulata a gennaio 2025 prima di essere modificata al ribasso.
Allegri, il nuovo clima a Milanello e la scelta di Maignan
Maignan, che in estate aveva promesso ad Allegri la massima professionalità a prescindere dalla situazione contrattuale, ha visto i cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato in clima a Milanello (e non solo) dopo la passata annata. Una squadra competitiva, in lotta per il vertice della classifica, uno spogliatoio sano e che rema tutto dalla stessa parte, un allenatore che ha ridato una mentalità di un certo tipo laddove si era persa e un preparatore dei portieri come Claudio Filippi che è entrato nel sistema operativo di Maignan sono alcuni dei punti cardine che hanno portato il francese a rivedere la sua posizione. Superfluo sottolineare come anche i senatori del gruppo squadra abbiano spinto con lui per il rinnovo e unitamente al fatto che Maignan a Milano si trovi molto bene, hanno portato allo scenario fin qui descritto. Adesso ci sarà l’attesa più snervante per i tifosi ovvero quella per la firma e gli annunci ufficiali.
Calciomercato Milan: uno tra Gatti e Coppola e il rinnovo di Tomori
Detto di Maignan, il Milan è sempre alla finestra per un difensore centrale da inserire in rosa. Da quello che emerge, l’opzione primaria è quella di cercare un prestito con diritto di riscatto e questa formula detterà i tempi e le occasioni che ci saranno sul calciomercato da qui fino al 2 febbraio. Diego Coppola, 22enne del Brighton, non ha trovato grande spazio in Premier e ha il gradimento totale da parte di tutte le componenti dell’area sportiva. Il problema, ad oggi, è la posizione del Brighton, che deve aprire a tale formula. Sul giocatore ci sarebbero anche Fiorentina, Genoa e Torino, ma la priorità sarebbe il Milan. E chissà che nelle prossime settimane anche il nome di Federico Gatti non possa tornare in auge, ma questo dipenderà dalla cristallizzazione delle gerarchie difensive da parte di Luciano Spalletti. Tornando al capitolo rinnovi, i rossoneri sono al lavoro anche per estendere il contratto di Tomori: c’è fiducia.
MILANO - Il Milan e Mike Maignan sono sempre più vicini, ma prima di aprire la bottiglia buona ci vorrà ancora lo step cruciale, ovvero quello delle firme sul contratto. La lunga trattativa, che in estate sembrava impossibile che si potesse riaprire, sta invece per arrivare a quel lieto fine che tutto l’ambiente rossonero si augurava da mesi, perché c’è un accordo verbale tra le parti sui dettagli del contratto. Il lavoro di Igli Tare e Massimiliano Allegri sul giocatore è stato fondamentale, perché Maignan ha dimostrato di poter essere un osso molto duro da convincere e smollare. Le crepe di un anno fa sembrano ormai prossime ad essere risanate, con un accordo molto importante per ammontare economico e durata del contratto. Il Milan, nella proposta ufficiale fatta a Jonathan Kebe, procuratore del capitano rossonero, ha messo tutto nero su bianco: 5.5 milioni di base fissa più bonus e una durata contrattuale più lunga, ovvero cinque anni a fronte dei tre con opzione che era stata formulata a gennaio 2025 prima di essere modificata al ribasso.
Allegri, il nuovo clima a Milanello e la scelta di Maignan
Maignan, che in estate aveva promesso ad Allegri la massima professionalità a prescindere dalla situazione contrattuale, ha visto i cambiamenti che ci sono stati a livello societario e quanto sia migliorato in clima a Milanello (e non solo) dopo la passata annata. Una squadra competitiva, in lotta per il vertice della classifica, uno spogliatoio sano e che rema tutto dalla stessa parte, un allenatore che ha ridato una mentalità di un certo tipo laddove si era persa e un preparatore dei portieri come Claudio Filippi che è entrato nel sistema operativo di Maignan sono alcuni dei punti cardine che hanno portato il francese a rivedere la sua posizione. Superfluo sottolineare come anche i senatori del gruppo squadra abbiano spinto con lui per il rinnovo e unitamente al fatto che Maignan a Milano si trovi molto bene, hanno portato allo scenario fin qui descritto. Adesso ci sarà l’attesa più snervante per i tifosi ovvero quella per la firma e gli annunci ufficiali.