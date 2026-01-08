Allegri e l'1-1 col Genoa: "Milan, troppa fretta: questo pari è una lezione". E su Leao...

Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri, il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di Rafa Leao, al 92°, in risposta all'iniziale vantaggio dell'ex Colombo. Il Milan resta a -3 dall'Inter capolista e prolunga a diciassette la sua striscia di imbattibilità, mentre la squadra di De Rossi sale a quota 16 a +3 da Verona e Fiorentina. Milan che perde nuovamente punti con squadre nei bassifondi della classifica. Alla fine però a San Siro è il Genoa ad uscire con i rimpianti, nonostante le molteplici occasioni rossonere neutralizzate da Leali. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri, che ha analizzato la prestazione dei suoi ed una gara tutt'altro che convincente dei suoi.
Allegri: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"
“Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Bisogna vedere il positivo, nonostante un primo tempo difficoltoso, loro hanno corso, marcando a uomo Modric, abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli per fare gol. Poi l’abbiamo preso. Nel secondo tempo altra situazione: noi abbiamo alzato l’intensità, loro sono un po’ calati. Queste sono le cose su cui dobbiamo maturare, nell’arco di un campionato ci sono questo genere di partite che arrivati al 91esimo hai 4 minuti per giocarti la vittoria contro una squadra che psicologicamente a quel punto lì è in grande difficoltà." Queste le parole di Max Allegri rilasciate ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Genoa.
"Stasera abbiamo avuto poca pazienza"
"Bisogna costruire un paio di situazioni importanti portando la palla vicino all’area, senza esporsi ad un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere. È una lezione di maturità che dobbiamo avere. Per arrivare tra le prime 4 i punti sono molto importanti. Non puoi pensare che una partita risolva una problematica, a meno che non sia l’ultima. Dobbiamo migliorare nella lucidità di portare la palla vicino la porta. Nelle ultime due partite siamo stati molto bravi ad essere equilibrati, stasera abbiamo avuto poca pazienza dopo l’1-0. Siamo diventati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte” ha poi aggiunto il tecnico rossonero.
Allegri: "Dispiace non aver vinto in casa. Leao..."
“È un momento importante, un momento difficile, sono tutte partite importanti, bisogna affrontarle con calma. Dispiace non aver vinto oggi in casa. La squadra ha tirato molto, ha creato molto ma alla fine non è servito assolutamente a niente anzi, siamo stati fortunati alla fine perché hanno sbagliato il rigore. Ora ci prepareremo per Firenze, sarà una partita molto difficile. Abbiamo più o meno tutti a disposizione quindi vedremo di fare le scelte giuste”. Su Leao ha poi concluso: “Ha avuto 2-3 situazioni in campo aperto dove poteva fare meglio, però non sta benissimo. Questa sera è stato determinante come nelle altre partite e alla fine ha pareggiato”.
"Bisogna saper aspettare il momento giusto"
"La partita è stata un test per noi per come migliorare nel percorso che stiamo facendo. Quando giochi contro il Genoa, che ha fatto una ottima partita, abbiamo avuto due-tre situazioni favorevoli. E non devi avere fretta di fare gol, ma devi aspettare il momento giusto. Nella ripresa abbiamo avuto alcune occasioni: su alcune è stato bravo il loro portiere, su altre imprecise noi. Poi, dopo l'1-1, avevamo quattro minuti per crseare azioni portando la palla in area. La squadra è stata meravigliosa nel provare a vincere la partita."
Allegri, dal cambio di Fofana ai cambi in attacco
"Fofana sostituito? Scelta perché avevo bisogno di un giocatore in più dentro l'area. Purtroppo è scivolato su quella palla lì, su cui poi è scivolato pure Bartesaghi. Zolla maledetta." Allegri ha poi aggiunto: "Vero che il primo tempo potevamo fare meglio, ma c'è sempre un avversario. Si doveva comunque avere più pazienza, anche se l'avversario finché corre uomo a uomo ti dà fastidio. Se non la sblocchi, non devi prendere gol; era normale poi che calassero". E sulla possibilità di schierare tre attaccanti: "Una soluzione o dall'inizio o a partita in corso, dipende come stanno i calciatori".
"L'obiettivo resta la Champions"
"La squadra sta bene fisicamente, infatti abbiamo finito la partita in crescendo. Però ci sono anche gli avversari. Primo tempo come altre volte? È un po' una caratteristica di questa squadra. Siamo stati un po' imprecisi e bisogna migliorare. Colombo è stato molto bravo nel far gol. Nel calcio cerchi di far tutto, ma c'è l'imprevisto. Ora abbiamo 39 punti, l'obiettivo resta la Champions: ci sarà da battagliare. Per arrivare all'obiettivo, dobbiamo sommare punti. Il punto di oggi ci lascia dispiaciuti, dall'altra contenti, ma magari a fine campionato penseremo a questo punto qui...".
