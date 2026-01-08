Allegri e l'1-1 col Genoa: "Milan, troppa fretta: questo pari è una lezione". E su Leao...

Nel giorno delle 200 panchine rossonere di Max Allegri , il Milan pareggia 1-1 a San Siro contro il Genoa e viene graziato da Stanciu che, al 99°, spreca il rigore della vittoria, dopo il pareggio di Rafa Leao, al 92°, in risposta all'iniziale vantaggio dell'ex Colombo. Il Milan resta a -3 dall' Inter capolista e prolunga a diciassette la sua striscia di imbattibilità, mentre la squadra di De Rossi sale a quota 16 a +3 da Verona e Fiorentina. Milan che perde nuovamente punti con squadre nei bassifondi della classifica. Alla fine però a San Siro è il Genoa ad uscire con i rimpianti, nonostante le molteplici occasioni rossonere neutralizzate da Leali. Al termine della gara ha parlato ai microfoni di DAZN Massimiliano Allegri , che ha analizzato la prestazione dei suoi ed una gara tutt'altro che convincente dei suoi.

Allegri: "Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà"

“Nel calcio raccogli quello che il risultato ti dà. Bisogna vedere il positivo, nonostante un primo tempo difficoltoso, loro hanno corso, marcando a uomo Modric, abbiamo avuto 2-3 situazioni favorevoli per fare gol. Poi l’abbiamo preso. Nel secondo tempo altra situazione: noi abbiamo alzato l’intensità, loro sono un po’ calati. Queste sono le cose su cui dobbiamo maturare, nell’arco di un campionato ci sono questo genere di partite che arrivati al 91esimo hai 4 minuti per giocarti la vittoria contro una squadra che psicologicamente a quel punto lì è in grande difficoltà." Queste le parole di Max Allegri rilasciate ai microfoni di DAZN al termine della gara contro il Genoa.

"Stasera abbiamo avuto poca pazienza"

"Bisogna costruire un paio di situazioni importanti portando la palla vicino all’area, senza esporsi ad un contropiede che ci ha fatto rischiare di perdere. È una lezione di maturità che dobbiamo avere. Per arrivare tra le prime 4 i punti sono molto importanti. Non puoi pensare che una partita risolva una problematica, a meno che non sia l’ultima. Dobbiamo migliorare nella lucidità di portare la palla vicino la porta. Nelle ultime due partite siamo stati molto bravi ad essere equilibrati, stasera abbiamo avuto poca pazienza dopo l’1-0. Siamo diventati troppo frettolosi e la fretta non porta da nessuna parte” ha poi aggiunto il tecnico rossonero.