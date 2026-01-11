Allegri e i due indizi Milan: "Con la Fiorentina come col Genoa, per la Champions manca tanto"

Jashari, il retroscena Modric e i punti Champions

Allegri ha parlato anche dei singoli: "Jashari ha fatto una buona partita, non scordiamoci che arriva da un infortunio e non era semplice. Deve capire il calcio italiano, che sembra semplice da fuori ma è complicato. Ci sono accorgimenti tattici che deve capire. Scherzavamo con Modric che dopo il Genoa mi ha detto che non gli era mai capitato che lo marcassero per tutta la partita e mi ha rivelato che ha chiesto all'avversario: "Un attimino mi puoi lasciare? No, mi hanno detto di seguirti ovunque". Il calcio italiano è difficile, serve pazienza. Fullkrug? Nel primo tempo ha fatto due assist, quando lo porti dentro l'area diventa importante". Poi ha concluso: "Dobbiamo arrivare al 25 di maggio nelle migliori condizioni, nei primi quattro posti. Leao? Non sta ancora benissimo, poteva determinare di più e fare qualche uno contro uno, ce ne era bisogno". Su Inter-Napoli: "Se faccio calcoli? No, doabbiamo penbsare a noi stessi e tornare alla vitoria. Ora siamo a 40 punti, ne mancano 34-36 per entrare in Champions. Non perdiamo di vista la realtà, siamo partiti cambiando il 55% di giocatori nella rosa. Dobbiamo essere esigenti con noi stessi e migliorare".