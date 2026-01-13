Ahi Milan, Fullkrug ko: infortunio a un piede, per quante partite lo perde Allegri

Brutta notizia per il Milan di Massimiliano Allegri, che perde Niclas Fullkrug proprio nel momento cruciale del calendario. L'attaccante tedesco, arrivato a inizio gennaio dal West Ham per dare peso all'attacco, ha riportato un'infrazione a un dito del piede . Un infortunio particolarmente sfortunato e doloroso che lo costringerà a restare lontano dai campi per almeno un paio di settimane, interrompendo bruscamente il suo inserimento nei meccanismi rossoneri dopo una sola partita disputata dal 1'.

Emergenza attacco

Lo stop del tedesco arriva in un periodo densissimo di impegni: Fullkrug salterà sicuramente le sfide contro Como e Lecce e potrebbe essere a rischio con Roma e Bologna se il problema non si risolverà. Questo stop forzato cambiato immediatamente amche le strategie di mercato del club, con Nkunku che, con tutta probabilità, verrà tolto dal mercato, per evitare di lasciare Allegri con gli uomini contati nel reparto avanzato. Il francese, che era stato decisivo nel pareggio contro la Fiorentina, torna ora una risorsa fondamentale. Lo staff medico milanista monitorerà l'evoluzione giorno dopo giorno, ma la prudenza è massima. Nel frattempo, Allegri dovrà ridisegnare l'attacco puntando sulla mobilità di Leao — seppur ancora alle prese con la gestione del suo fastidio all'adduttore — e sulla vena realizzativa di Pulisic, per non perdere terreno nella corsa scudetto contro l'Inter campione d'inverno.